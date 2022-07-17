https://ria.ru/20220717/tranzit-1803104122.html

Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов

Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов - РИА Новости, 17.07.2022

Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T23:41

2022-07-17T23:41

2022-07-17T23:41

евросоюз

белоруссия

минск

россия

экономика

алексей оверчук

украина

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита при экспорте белорусской продукции.Он также указал на положительные тенденции в двусторонней торговле между Россией и Белоруссией. "Если говорить о том, как развивается товарооборот в этом году, то несмотря на все происходящие события он растет. Он уже увеличился более чем на 10%. Наши экономики получили серьезные удары, и цифра в 10%… очень хорошая", - сказал вице-премьер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Белоруссия на этом фоне работает над переориентацией своего экспорта, в частности, с рынков стран ЕС и Украины, а также перестроением логистики.Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799875493.html

белоруссия

минск

россия

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евросоюз, белоруссия, минск, россия, экономика, алексей оверчук, украина