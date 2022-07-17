Рейтинг@Mail.ru
Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/tranzit-1803104122.html
Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов
Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов - РИА Новости, 17.07.2022
Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T23:41
2022-07-17T23:41
евросоюз
белоруссия
минск
россия
экономика
алексей оверчук
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_dba08a3d36afb05a67f2e21f48eb25cd.jpg
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита при экспорте белорусской продукции.Он также указал на положительные тенденции в двусторонней торговле между Россией и Белоруссией. "Если говорить о том, как развивается товарооборот в этом году, то несмотря на все происходящие события он растет. Он уже увеличился более чем на 10%. Наши экономики получили серьезные удары, и цифра в 10%… очень хорошая", - сказал вице-премьер.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Белоруссия на этом фоне работает над переориентацией своего экспорта, в частности, с рынков стран ЕС и Украины, а также перестроением логистики.Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799875493.html
белоруссия
минск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585694636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0fb41601301476c88e9d05368879c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, белоруссия, минск, россия, экономика, алексей оверчук, украина
23:41 17.07.2022
 
Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов

Вице-премьер Оверчук пообещал оказать Белоруссии содействие в транзите экспортных грузов

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита при экспорте белорусской продукции.
"Произошла переориентация товарных потоков на восток. Железная дорога сегодня забита товарами. Мы максимально содействуем тому, чтобы и белорусские товары имели возможность использовать нашу транспортную инфраструктуру при реализации своей продукции в дружественных нам странах", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Он также указал на положительные тенденции в двусторонней торговле между Россией и Белоруссией. "Если говорить о том, как развивается товарооборот в этом году, то несмотря на все происходящие события он растет. Он уже увеличился более чем на 10%. Наши экономики получили серьезные удары, и цифра в 10%… очень хорошая", - сказал вице-премьер.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Белоруссия на этом фоне работает над переориентацией своего экспорта, в частности, с рынков стран ЕС и Украины, а также перестроением логистики.
Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в честь Дня Независимости Белоруссии в мемориальном комплексе Курган Славы - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 10:18
Минск будет поддерживать Россию, заявил Лукашенко
 
ЕвросоюзБелоруссияМинскРоссияЭкономикаАлексей ОверчукУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала