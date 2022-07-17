Оверчук пообещал оказать Минску содействие в транзите экспортных грузов
Вице-премьер Оверчук пообещал оказать Белоруссии содействие в транзите экспортных грузов
Алексей Оверчук. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва будет максимально содействовать использованию Белоруссией российской транспортной инфраструктуры для транзита при экспорте белорусской продукции.
"Произошла переориентация товарных потоков на восток. Железная дорога сегодня забита товарами. Мы максимально содействуем тому, чтобы и белорусские товары имели возможность использовать нашу транспортную инфраструктуру при реализации своей продукции в дружественных нам странах", - сказал Оверчук в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Он также указал на положительные тенденции в двусторонней торговле между Россией и Белоруссией. "Если говорить о том, как развивается товарооборот в этом году, то несмотря на все происходящие события он растет. Он уже увеличился более чем на 10%. Наши экономики получили серьезные удары, и цифра в 10%… очень хорошая", - сказал вице-премьер.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. Белоруссия на этом фоне работает над переориентацией своего экспорта, в частности, с рынков стран ЕС и Украины, а также перестроением логистики.
Западные страны также ввели санкции против РФ из-за Украины. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
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