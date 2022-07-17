https://ria.ru/20220717/stalingrad-1802990982.html

РВИО напомнило, как союзники бросили СССР во время Сталинградской битвы

РВИО напомнило, как союзники бросили СССР во время Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.07.2022

РВИО напомнило, как союзники бросили СССР во время Сталинградской битвы

СССР пришлось в одиночку добиваться победы в Сталинградской битве, несмотря на просьбы Москвы к союзникам открыть второй фронт, Вашингтон и Лондон предпочли... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T00:35

2022-07-17T00:35

2022-07-17T07:58

вячеслав молотов

владимир путин

ссср

сша

москва

российское военно-историческое общество (рвио)

центральное разведывательное управление (цру)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. СССР пришлось в одиночку добиваться победы в Сталинградской битве, несмотря на просьбы Москвы к союзникам открыть второй фронт, Вашингтон и Лондон предпочли наблюдать за тем, кто одержит победу, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад началась Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года). Это одно из крупнейших сражений Второй мировой войны по размаху, длительности и количеству участников.По ее итогам немцы и их союзники из Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии потеряли 1,5 миллиона солдат убитыми и ранеными, а примерно 90 тысяч нацистов, в том числе 24 генерала и 1 фельдмаршал, сдались в плен. Разгром гитлеровцев под Сталинградом коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками."Когда немцы начали наступление на юг, второй фронт в Западной Европе союзниками открыт так и не был, мы снова остались одни, что позволило врагу сосредоточить свои усилия на Сталинграде. При этом США и Великобритания заняли выжидательную позицию, поскольку не знали, как долго СССР сможет продержаться. В одной из самых страшных и кровопролитных битв ХХ века наши западные союзники предпочли "поучаствовать" в роли наблюдателей", — отметил Мягков.Просили, рискуя жизньюИсторик напомнил, что накануне Сталинградской битвы, к которой СССР подошел в тяжелом положении, потерпев болезненные поражения в Крыму и под Харьковом в 1942 году, Москве была крайне необходима помощь союзников на поле боя.Для того, чтобы договориться об открытии второго фронта, Советский Союз пошел на беспрецедентно рискованный шаг, отправив наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в Великобританию и США на переделанном в пассажирский самолет бомбардировщике Пе-8. Полет оказался сложным, так как самолет летел без маркировки через вражескую территорию и его могли сбить. Кроме того, машина чуть не упала в воду на пути к США."Уже сам факт того, что советское руководство пошло на такой риск, говорит, насколько нам было важно вступление союзников в войну. Молотову в принципе удалось "дожать" Рузвельта и достигнуть взаимопонимания — американский президент уверил его, что союзники откроют второй фронт в 1942 году. То же самое ему сказал и Черчилль, который, впрочем, не хотел себя связывать какими-либо формальными обязательствами. По факту же нам пришлось рассчитывать лишь на свои силы", — подчкеркнул Мягков.Примкнули к победителямПо мнению научного директора РВИО, только победа в Сталинградской битве, когда престиж СССР вырос "невероятно высоко", вынудила Рузвельта и Черчилля начать всерьез искать встречи со Сталиным. Вопрос о втором фронте решился осенью 1943 года на Тегеранской конференции, при этом по факту это произошло лишь в июне 1944 года, когда союзники начали операцию "Оверлорд"."Таким образом, союзники открыли второй фронт против Гитлера, спустя ровно два года, как они первый раз нам это обещали. Таков был их подход — воевать чужой кровью и самим пользоваться плодами нашей борьбы. За два года войны, пока Рузвельт пообещал второй фронт в июне 1942-го и реально, когда он был открыт в июне 1944-го только на фронте погибло более 5,5 млн советских воинов. Это в том числе цена "прагматизма" наших "партнеров", — добавил Мягков.При этом историк напомнил, что даже, когда позиции Гитлера стали очевидно проигрышными, западные страны все еще колебались в своем отношении к Советскому Союзу. Так, Управление стратегических служб США (УСС, предшественница ЦРУ) в своих аналитических выкладках задавалась вопросами "не выйдет ли СССР из войны, не помирится ли с Германией? Не придется ли нам в таком случае воевать с Гитлером в одиночку?"."И это не все их странные идеи — в 1943 году США и Великобритания начали разрабатывать план "Рэнкин" на случай если Германия вдруг развалится под ударами СССР. В этом случае западные союзники должны были внезапно высадиться в Европе, чтобы "не дать русским полностью оккупировать Германию", — пояснил Мягков.Всегда "над схваткой"По мнению историка, англосаксонские державы, прежде всего США, остаются верными подобным принципам и сегодня, извлекая максимальную выгоду из конфликтов третьих стран. Мягков подчеркнул, что затягивание боевых действий на Украине сегодня выгодно Вашингтону, так как это позволяет заключить Киев в максимальную зависимость с одной стороны и продолжать вводить беспрецедентные санкции против Москвы с другой."И сегодня американцам по большому счету все равно, кто победит — главное, чтобы стороны истощили друг друга. Здесь стоит вспомнить знаменитые слова сенатора Трумэна, которые он написал в газете New York Times в 1941 году: "Если будут побеждать русские, будем помогать немцам, если будут побеждать немцы, то будем помогать русским". Вашингтон желает ослабления как Москвы, так и Киева" — отметил собеседник агентства.При этом Мягков заявил, что США не питают иллюзий насчет исхода военной спецоперации и не испытывают искренних симпатий к подопечной Украине, как и не испытывали их и к Советскому союзу, который был для Штатов лишь ситуативным партнером."Несмотря на поставки вооружений, которые они называют также, как и во времена Второй мировой "ленд-лизом", Вашингтону очевидно, что помочь Киеву победить они не в состоянии: у них нет необходимого объема оружия, которое они были бы готовы "подарить" украинцам, ни такой решительности в истеблишменте, ни массовой поддержки в американском обществе. Тем не менее, пока еще они могут и будут затягивать этот конфликт в своих корыстных целях", — подытожил историк.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее задача — защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220717/bitva-1802691236.html

https://ria.ru/20220621/voyna-1797008141.html

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

https://ria.ru/20210622/voyna-1738018246.html

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

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вячеслав молотов, владимир путин, ссср, сша, москва, российское военно-историческое общество (рвио), центральное разведывательное управление (цру), великая отечественная война (1941-1945), общество