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Два министра пострадали при взрыве в Сомали - РИА Новости, 17.07.2022
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Два министра пострадали при взрыве в Сомали
Два министра пострадали при взрыве в Сомали - РИА Новости, 17.07.2022
Два министра пострадали при взрыве в Сомали
По меньшей мере 14 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:35
2022-07-17T16:35
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, пострадали в результате взрыва в Сомали, сообщает издание Somali Guardian.По данным издания, взрыв грузовика произошел у входа в отель Nur Dob рядом с президентским комплексом в Джоухаре в воскресенье. Отмечается, что взрыв нанес "значительный" ущерб зданию отеля и близлежащим домам.Ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".Как отмечает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-секретаря штата Хиршабелле, два человека погибли и 15 пострадали.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20220516/vozvraschenie-1788891255.html
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в мире, сомали, россия, сша, аль-каида, оон
16:35 17.07.2022
 
Два министра пострадали при взрыве в Сомали

Somali Guardian: два министра и экс-заместитель спикера пострадали при взрыве в Сомали

© AFP 2022Машина скорой помощи в Сомали
Машина скорой помощи в Сомали - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AFP 2022
Машина скорой помощи в Сомали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, пострадали в результате взрыва в Сомали, сообщает издание Somali Guardian.
По данным издания, взрыв грузовика произошел у входа в отель Nur Dob рядом с президентским комплексом в Джоухаре в воскресенье. Отмечается, что взрыв нанес "значительный" ущерб зданию отеля и близлежащим домам.
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Ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".
Как отмечает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-секретаря штата Хиршабелле, два человека погибли и 15 пострадали.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".
* Запрещенная в России организация
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