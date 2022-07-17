https://ria.ru/20220717/somali-1803055844.html

Два министра пострадали при взрыве в Сомали

Два министра пострадали при взрыве в Сомали - РИА Новости, 17.07.2022

Два министра пострадали при взрыве в Сомали

По меньшей мере 14 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:35

2022-07-17T16:35

2022-07-17T16:35

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек, в том числе министры здравоохранения и по делам женщин, а также бывший заместитель спикера парламента автономной области Хиршабелле, пострадали в результате взрыва в Сомали, сообщает издание Somali Guardian.По данным издания, взрыв грузовика произошел у входа в отель Nur Dob рядом с президентским комплексом в Джоухаре в воскресенье. Отмечается, что взрыв нанес "значительный" ущерб зданию отеля и близлежащим домам.Ответственность за взрыв взяла радикальная группировка "Аш-Шабаб".Как отмечает агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-секретаря штата Хиршабелле, два человека погибли и 15 пострадали.Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220516/vozvraschenie-1788891255.html

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в мире, сомали, россия, сша, аль-каида, оон