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Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац - РИА Новости, 17.07.2022
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Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац
Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац - РИА Новости, 17.07.2022
Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение хорватских властей отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:57
2022-07-17T17:09
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение хорватских властей отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац.На своей странице в твиттере он опубликовал пост, к которому прикрепил фотографию с подписью: "Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет".Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо, но Загреб не согласовал поездку.МИД Сербии уже направил ноту протеста властям Хорватии. Белград оценивает решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны. Глава сербского внешнеполитического ведомства предупредил, что против Хорватии примут ответные меры.В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его. Министр подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о числе жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.
https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html
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в мире, хорватия, сербия, белград (город)
16:57 17.07.2022 (обновлено: 17:09 17.07.2022)
 
Вучич отреагировал на запрет Хорватии посетить Ясеновац

Президент Сербии Вучич: Белград не забудет о трагедии в концлагере Ясеновац

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение хорватских властей отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац.
На своей странице в твиттере он опубликовал пост, к которому прикрепил фотографию с подписью: "Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет".
Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо, но Загреб не согласовал поездку.
МИД Сербии уже направил ноту протеста властям Хорватии. Белград оценивает решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны. Глава сербского внешнеполитического ведомства предупредил, что против Хорватии примут ответные меры.
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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Хорватия не любит вспоминать о преступлениях нацистов, заявили в Сербии
В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его. Министр подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.
Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.
В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о числе жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.
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