Рейтинг@Mail.ru
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии - РИА Новости, 17.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220717/serbiya-1803029942.html
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии - РИА Новости, 17.07.2022
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:42
2022-07-17T16:04
в мире
александр вулин
сербия
хорватия
загреб
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40681/96/406819600_0:360:3500:2329_1920x0_80_0_0_5ecc769bd80cf395bd7512dbe9046aa2.jpg
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо.Селакович на брифинге зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что Загреб не оповестили о визите Вучича и что приезд официального лица не может совершаться в частном порядке.Власти Сербии, по его словам, оценивают решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.Министр предупредил, что Белград будет принимать ответные меры в соответствии с международным правом.Он добавил, что в понедельник вечером Вучич озвучит свой ответ властям Хорватии.Как уточнил Селакович, сербский МИД ожидает, что Загреб в любую дату до 17 сентября обеспечит возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.Министр также подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой войны. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик смерти" тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.
https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html
https://ria.ru/20220501/serbiya-1786452276.html
https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html
сербия
хорватия
загреб
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40681/96/406819600_0:0:3106:2329_1920x0_80_0_0_31e24cf301f46beb7741b0743ae9ab22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр вулин, сербия, хорватия, загреб, александр вучич
12:42 17.07.2022 (обновлено: 16:04 17.07.2022)
 
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

© AFP/StringerМемориал на месте лагеря Ясеновац, Хорватия
Мемориал на месте лагеря Ясеновац, Хорватия
© AFP/Stringer
Мемориал на месте лагеря Ясеновац, Хорватия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.
Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо.
Селакович на брифинге зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что Загреб не оповестили о визите Вучича и что приезд официального лица не может совершаться в частном порядке.
"МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац", — процитировал глава МИД.
Власти Сербии, по его словам, оценивают решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.
Министр предупредил, что Белград будет принимать ответные меры в соответствии с международным правом.
Он добавил, что в понедельник вечером Вучич озвучит свой ответ властям Хорватии.
Город Загреб - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:31
Хорватия не любит вспоминать о преступлениях нацистов, заявили в Сербии
Как уточнил Селакович, сербский МИД ожидает, что Загреб в любую дату до 17 сентября обеспечит возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.

"За прошедший год зарегистрировано свыше 700 въездов носителей дипломатических и служебных паспортов Республики Хорватии в Сербию без каких-либо предварительных служебных заявок, включая высокопоставленные лица: министра науки и образования Радована Фукса 24 июня, госсекретаря канцелярии по делам хорватов вне Хорватии Звонко Миласа 18 марта, представителя президента Милана Бошняка 17 декабря 2021 года и так далее", — перечислил глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.

"Конечно, мы ее (поездку. — Прим. ред.) воспринимаем как не добронамеренную, учитывая, что мы поняли, что приезд неискренен, что речь идет не о выражении пиетета перед жертвами, но больше мотивирован удовлетворением внутриполитических потребностей в Сербии перед формированием сербского правительства", — заявил он.

Министр также подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 14:51
Вучич заявил, что Запад пытается переделать Сербию
Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой войны. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.
В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.
Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик смерти" тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:23
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
 
В миреАлександр ВулинСербияХорватияЗагребАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала