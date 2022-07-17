https://ria.ru/20220717/serbiya-1803029942.html

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии - РИА Новости, 17.07.2022

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии

МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:42

2022-07-17T12:42

2022-07-17T16:04

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БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо.Селакович на брифинге зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что Загреб не оповестили о визите Вучича и что приезд официального лица не может совершаться в частном порядке.Власти Сербии, по его словам, оценивают решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.Министр предупредил, что Белград будет принимать ответные меры в соответствии с международным правом.Он добавил, что в понедельник вечером Вучич озвучит свой ответ властям Хорватии.Как уточнил Селакович, сербский МИД ожидает, что Загреб в любую дату до 17 сентября обеспечит возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.Министр также подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой войны. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик смерти" тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.

https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html

https://ria.ru/20220501/serbiya-1786452276.html

https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вулин, сербия, хорватия, загреб, александр вучич