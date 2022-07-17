https://ria.ru/20220717/serbiya-1803029942.html
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии - РИА Новости, 17.07.2022
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:42
2022-07-17T12:42
2022-07-17T16:04
в мире
александр вулин
сербия
хорватия
загреб
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40681/96/406819600_0:360:3500:2329_1920x0_80_0_0_5ecc769bd80cf395bd7512dbe9046aa2.jpg
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо.Селакович на брифинге зачитал ноту МИД Хорватии от 15 июля, где указано, что Загреб не оповестили о визите Вучича и что приезд официального лица не может совершаться в частном порядке.Власти Сербии, по его словам, оценивают решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.Министр предупредил, что Белград будет принимать ответные меры в соответствии с международным правом.Он добавил, что в понедельник вечером Вучич озвучит свой ответ властям Хорватии.Как уточнил Селакович, сербский МИД ожидает, что Загреб в любую дату до 17 сентября обеспечит возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.Министр также подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой войны. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины и Северной Сербии.В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик смерти" тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.
https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html
https://ria.ru/20220501/serbiya-1786452276.html
https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html
сербия
хорватия
загреб
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40681/96/406819600_0:0:3106:2329_1920x0_80_0_0_31e24cf301f46beb7741b0743ae9ab22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вулин, сербия, хорватия, загреб, александр вучич
12:42 17.07.2022 (обновлено: 16:04 17.07.2022)
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац
БЕЛГРАД, 17 июл — РИА Новости. МИД Сербии направил ноту протеста властям Хорватии из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац, заявил глава сербского внешнеполитического ведомства Никола Селакович.
Сербский лидер планировал посетить мемориальный центр Ясеновац как частное лицо.
Селакович на брифинге зачитал ноту МИД Хорватии
от 15 июля, где указано, что Загреб
не оповестили о визите Вучича и что приезд официального лица не может совершаться в частном порядке.
"МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю ее здесь. Министерство иностранных дел шокировано антицивилизационным и антиевропейским решением властей Хорватии о невозможности президенту Сербии посетить мемориальный комплекс Ясеновац", — процитировал глава МИД.
Власти Сербии
, по его словам, оценивают решение Загреба как скандальное, пугающее и невероятное после Второй мировой войны.
Министр предупредил, что Белград
будет принимать ответные меры в соответствии с международным правом.
Он добавил, что в понедельник вечером Вучич озвучит свой ответ властям Хорватии.
Как уточнил Селакович, сербский МИД ожидает, что Загреб в любую дату до 17 сентября обеспечит возможность президенту Сербии посетить Ясеновац и возложить цветы к мемориалу.
"За прошедший год зарегистрировано свыше 700 въездов носителей дипломатических и служебных паспортов Республики Хорватии в Сербию без каких-либо предварительных служебных заявок, включая высокопоставленные лица: министра науки и образования Радована Фукса 24 июня, госсекретаря канцелярии по делам хорватов вне Хорватии Звонко Миласа 18 марта, представителя президента Милана Бошняка 17 декабря 2021 года и так далее", — перечислил глава МИД.
В свою очередь, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман заявил, что власти страны восприняли возможный визит Вучича в Ясеновац как политическую провокацию, поэтому не согласовали его.
"Конечно, мы ее (поездку. — Прим. ред.) воспринимаем как не добронамеренную, учитывая, что мы поняли, что приезд неискренен, что речь идет не о выражении пиетета перед жертвами, но больше мотивирован удовлетворением внутриполитических потребностей в Сербии перед формированием сербского правительства", — заявил он.
Министр также подчеркнул, что визиты глав государств — это не "поездка на море", потому что президент является охраняемым лицом.
Сеть концентрационных лагерей Ясеновац существовала на территории так называемого Независимого государства Хорватия во времена Второй мировой войны. Это территориальное образование под руководством лидера хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины
и Северной Сербии.
В Ясеноваце усташи уничтожили более сотни тысяч сербов, евреев, цыган и инакомыслящих, но точных данных о количестве жертв не существует. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых — женщины и дети.
Отличительной особенностью концлагеря было уничтожение людей жестокими способами — убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. Ясеновац также отличался от многих других "фабрик смерти" тем, что в нем был специальный детский лагерь, в котором были жестоко убиты порядка 20 тысяч детей преимущественно сербской национальности.