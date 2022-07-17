https://ria.ru/20220717/mordont-1802994076.html

Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России

Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России - РИА Новости, 17.07.2022

Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России

Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T02:57

2022-07-17T02:57

2022-07-17T06:21

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в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за спецоперации на Украине в случае избрания главой кабмина. Об этом политик написала на страницах газеты Telegraph.Она добавила, что продолжит политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по поддержке Украины. Мордонт также пообещала "удвоить" сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами, чтобы координировать военную поддержку."Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря. Кроме того, мы усилим информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины", — написала Мордонт.Также она пообещала создать программу для помощи технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.При этом Мордонт выразила мнение, что Великобритания "не стремилась к конфронтации с Россией".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/pomosch-1802826666.html

https://ria.ru/20220716/dzhonson-1802883597.html

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борис джонсон, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, великобритания, в мире