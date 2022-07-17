02:57 17.07.2022 (обновлено: 06:21 17.07.2022)
Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России
Кандидат в премьеры Британии Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за спецоперации на Украине в случае избрания главой кабмина. Об этом политик написала на страницах газеты Telegraph.
"Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы", — заявила Мордонт.
Она добавила, что продолжит политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по поддержке Украины. Мордонт также пообещала "удвоить" сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами, чтобы координировать военную поддержку.
"Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря. Кроме того, мы усилим информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины", — написала Мордонт.
Также она пообещала создать программу для помощи технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.
При этом Мордонт выразила мнение, что Великобритания "не стремилась к конфронтации с Россией".
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.