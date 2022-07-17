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Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России - РИА Новости, 17.07.2022
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Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России
Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России - РИА Новости, 17.07.2022
Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России
Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T02:57
2022-07-17T06:21
борис джонсон
владимир путин
украина
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за спецоперации на Украине в случае избрания главой кабмина. Об этом политик написала на страницах газеты Telegraph.Она добавила, что продолжит политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по поддержке Украины. Мордонт также пообещала "удвоить" сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами, чтобы координировать военную поддержку."Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря. Кроме того, мы усилим информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины", — написала Мордонт.Также она пообещала создать программу для помощи технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.При этом Мордонт выразила мнение, что Великобритания "не стремилась к конфронтации с Россией".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220715/pomosch-1802826666.html
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борис джонсон, владимир путин, украина, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, великобритания, в мире
02:57 17.07.2022 (обновлено: 06:21 17.07.2022)
 
Кандидат в премьеры Британии решила возглавить усилия Запада против России

Кандидат в премьеры Британии Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт
Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить усилия Запада против России из-за спецоперации на Украине в случае избрания главой кабмина. Об этом политик написала на страницах газеты Telegraph.

"Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы", — заявила Мордонт.

Она добавила, что продолжит политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по поддержке Украины. Мордонт также пообещала "удвоить" сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами, чтобы координировать военную поддержку.
"Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооруженных сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря. Кроме того, мы усилим информационные операции на Украине для противостояния российской дезинформации и повышения внутренней устойчивости Украины", — написала Мордонт.
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:14
Кандидат в премьеры Британии Мордонт призвала честно говорить об Украине
Также она пообещала создать программу для помощи технологическим предпринимателям и инвесторам в работе с украинскими компаниями.
При этом Мордонт выразила мнение, что Великобритания "не стремилась к конфронтации с Россией".
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Премьер-министр Борис Джонсон после своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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Борис ДжонсонВладимир ПутинУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
 
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