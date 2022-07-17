https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html

В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"

В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании" - РИА Новости, 18.07.2022

В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"

Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-17T19:47

2022-07-17T19:47

2022-07-18T10:24

происшествия

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новости - туризм

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорт поступило сообщение о "минировании"."Срочно покинуть здание аэровокзала", - сообщили по громкоговорителю.

https://ria.ru/20220715/turizm-1802607301.html

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происшествия, волгоград, аэропорт, новости - туризм