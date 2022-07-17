https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании" - РИА Новости, 18.07.2022
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T19:47
2022-07-17T19:47
2022-07-18T10:24
происшествия
волгоград
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новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорт поступило сообщение о "минировании"."Срочно покинуть здание аэровокзала", - сообщили по громкоговорителю.
https://ria.ru/20220715/turizm-1802607301.html
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происшествия, волгоград, аэропорт, новости - туризм
19:47 17.07.2022 (обновлено: 10:24 18.07.2022)
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
Пассажиров аэропорта Волгограда эвакуировали из-за сообщения о "минировании"