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В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании" - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803078481.html
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании" - РИА Новости, 18.07.2022
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"
Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-17T19:47
2022-07-18T10:24
происшествия
волгоград
аэропорт
туризм
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорт поступило сообщение о "минировании"."Срочно покинуть здание аэровокзала", - сообщили по громкоговорителю.
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происшествия, волгоград, аэропорт, новости - туризм
19:47 17.07.2022 (обновлено: 10:24 18.07.2022)
 
В аэропорт Волгограда поступило сообщение о "минировании"

Пассажиров аэропорта Волгограда эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани, в аэропорт поступило сообщение о "минировании".
"Срочно покинуть здание аэровокзала", - сообщили по громкоговорителю.
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:34Туризм
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 24 июля
 
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