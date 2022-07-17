15:05 17.07.2022 (обновлено: 15:21 17.07.2022)
Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: глубинные интересы Запада заключаются в сдерживании России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Глубинные интересы Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, они, по их мнению, заключаются в том, чтобы максимально сдерживать развитие России. В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то они наверное нас опасаются. Но самое главное - у них вот эта по сути та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Он отметил, что история взаимоотношений России с целым рядом крупных государств очень непростая: страны были союзниками во время Второй мировой войны, а буквально сразу же после ее окончания западные союзники стали проводить курс, направленный на ограничение развития СССР.
"Тут причин исторических очень много, я сейчас в эти нюансы погружаться не буду… проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации так называемым коллективным Западом или западным миром проводится курс на ограничение нашего развития", - сказал Медведев.