https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044628.html

Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев

Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022

Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев

Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T15:05

2022-07-17T15:05

2022-07-17T15:21

в мире

россия

ссср

дмитрий медведев

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Глубинные интересы Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, они, по их мнению, заключаются в том, чтобы максимально сдерживать развитие России. В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то они наверное нас опасаются. Но самое главное - у них вот эта по сути та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Он отметил, что история взаимоотношений России с целым рядом крупных государств очень непростая: страны были союзниками во время Второй мировой войны, а буквально сразу же после ее окончания западные союзники стали проводить курс, направленный на ограничение развития СССР."Тут причин исторических очень много, я сейчас в эти нюансы погружаться не буду… проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации так называемым коллективным Западом или западным миром проводится курс на ограничение нашего развития", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044754.html

https://ria.ru/20220717/zapad-1803021322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ссср, дмитрий медведев