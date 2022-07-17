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Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
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Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев
Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев - РИА Новости, 17.07.2022
Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев
Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T15:05
2022-07-17T15:21
в мире
россия
ссср
дмитрий медведев
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Глубинные интересы Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, они, по их мнению, заключаются в том, чтобы максимально сдерживать развитие России. В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то они наверное нас опасаются. Но самое главное - у них вот эта по сути та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.Он отметил, что история взаимоотношений России с целым рядом крупных государств очень непростая: страны были союзниками во время Второй мировой войны, а буквально сразу же после ее окончания западные союзники стали проводить курс, направленный на ограничение развития СССР."Тут причин исторических очень много, я сейчас в эти нюансы погружаться не буду… проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации так называемым коллективным Западом или западным миром проводится курс на ограничение нашего развития", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803044754.html
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в мире, россия, ссср, дмитрий медведев
15:05 17.07.2022 (обновлено: 15:21 17.07.2022)
 
Интересы Запада заключаются в сдерживании России, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: глубинные интересы Запада заключаются в сдерживании России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании РФ, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Глубинные интересы Соединенных Штатов Америки, ряда европейских стран, они, по их мнению, заключаются в том, чтобы максимально сдерживать развитие России. В чем-то они нам завидуют, нашим возможностям, в чем-то они наверное нас опасаются. Но самое главное - у них вот эта по сути та концептуальная задача, которая не меняется от года к году и переходит от одного правительства к другому", - сказал он на встрече с ветеранами Великой Отечественной Войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
15:08
Россия должна быть сильной, заявил Медведев
Он отметил, что история взаимоотношений России с целым рядом крупных государств очень непростая: страны были союзниками во время Второй мировой войны, а буквально сразу же после ее окончания западные союзники стали проводить курс, направленный на ограничение развития СССР.
"Тут причин исторических очень много, я сейчас в эти нюансы погружаться не буду… проблема заключается в том, что и сегодня в отношении нашей страны, в отношении Российской Федерации так называемым коллективным Западом или западным миром проводится курс на ограничение нашего развития", - сказал Медведев.
Константин Долгов - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
11:21
Западу будет непросто встроиться в многополярный мир, заявил Долгов
 
В миреРоссияСССРДмитрий Медведев
 
 
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