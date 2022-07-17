https://ria.ru/20220717/lgoty-1803043709.html

Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным"

Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным" - РИА Новости, 17.07.2022

Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и блокадникам... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T14:59

2022-07-17T14:59

2022-07-17T15:24

великая отечественная война (1941-1945)

общество

дмитрий медведев

сталинградская битва (1942-1943)

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и блокадникам Ленинграда.В воскресенье он встретился с ветеранами. В ходе встречи был поднят вопрос о льготах."У вас есть специальный закон, но этот закон носит областной характер, а участники и дети того периода живут по всей территории нашей страны. Если они не живут у вас, то они этими льготами не пользуются… Это не вполне справедливо. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать. Попрошу проанализировать Министерства труда, Минфин… Мы обязательно это сделаем, постараемся все решения принять", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220609/mechta-1794234167.html

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великая отечественная война (1941-1945), общество, дмитрий медведев, сталинградская битва (1942-1943), министерство финансов рф (минфин россии)