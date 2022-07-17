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Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным" - РИА Новости, 17.07.2022
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Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным"
Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным" - РИА Новости, 17.07.2022
Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и блокадникам... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T14:59
2022-07-17T15:24
великая отечественная война (1941-1945)
общество
дмитрий медведев
сталинградская битва (1942-1943)
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и блокадникам Ленинграда.В воскресенье он встретился с ветеранами. В ходе встречи был поднят вопрос о льготах."У вас есть специальный закон, но этот закон носит областной характер, а участники и дети того периода живут по всей территории нашей страны. Если они не живут у вас, то они этими льготами не пользуются… Это не вполне справедливо. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать. Попрошу проанализировать Министерства труда, Минфин… Мы обязательно это сделаем, постараемся все решения принять", - сказал Медведев.
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великая отечественная война (1941-1945), общество, дмитрий медведев, сталинградская битва (1942-1943), министерство финансов рф (минфин россии)
14:59 17.07.2022 (обновлено: 15:24 17.07.2022)
 
Медведев пообещал приравнять "сталинградские" льготы к "блокадным"

Медведев пообещал решить вопрос с предоставлением льгот участникам Сталинградской битвы

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие роты почетного караула на церемонии передачи знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии передачи знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Военнослужащие роты почетного караула на церемонии передачи знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал решить вопрос о предоставлении участникам Сталинградской битвы и детям Сталинграда тех же льгот, что и блокадникам Ленинграда.
В воскресенье он встретился с ветеранами. В ходе встречи был поднят вопрос о льготах.
"У вас есть специальный закон, но этот закон носит областной характер, а участники и дети того периода живут по всей территории нашей страны. Если они не живут у вас, то они этими льготами не пользуются… Это не вполне справедливо. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать. Попрошу проанализировать Министерства труда, Минфин… Мы обязательно это сделаем, постараемся все решения принять", - сказал Медведев.
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Великая Отечественная война (1941-1945)ОбществоДмитрий МедведевСталинградская битва (1942-1943)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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