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В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2022
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В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2022
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:48
2022-07-17T13:57
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
йозеф геббельс
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные слова подтверждают необходимость "полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом".Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне", - сказал Фикс РИА Новости.По его словам, Арестович своими заявлениями напоминает нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. "Арестович не понимает, что ляпает языком, язык же без костей", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.
https://ria.ru/20220717/krym-1803024891.html
https://ria.ru/20220708/most-1801159333.html
республика крым
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , йозеф геббельс, республика крым, украина
13:48 17.07.2022 (обновлено: 13:57 17.07.2022)
 
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост

Крымский депутат Фикс: заявления Киева подтверждают важность полной денацификации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные слова подтверждают необходимость "полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом".
Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
12:01
Сенатор заявила о недосягаемости Крымского моста для украинских ракет
"Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне", - сказал Фикс РИА Новости.
По его словам, Арестович своими заявлениями напоминает нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. "Арестович не понимает, что ляпает языком, язык же без костей", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 11:43
Двое солдат бундесвера планировали взорвать Крымский мост, сообщили СМИ
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичЙозеф ГеббельсРеспублика КрымУкраина
 
 
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