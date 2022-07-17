https://ria.ru/20220717/krym-1803037570.html
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2022
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:48
2022-07-17T13:48
2022-07-17T13:57
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
йозеф геббельс
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные слова подтверждают необходимость "полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом".Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне", - сказал Фикс РИА Новости.По его словам, Арестович своими заявлениями напоминает нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. "Арестович не понимает, что ляпает языком, язык же без костей", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.
https://ria.ru/20220717/krym-1803024891.html
https://ria.ru/20220708/most-1801159333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , йозеф геббельс, республика крым, украина
13:48 17.07.2022 (обновлено: 13:57 17.07.2022)
В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост
Крымский депутат Фикс: заявления Киева подтверждают важность полной денацификации