https://ria.ru/20220717/krym-1803037570.html

В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост

В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2022

В Крыму прокомментировали заявление Киева об атаке на Крымский мост

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:48

2022-07-17T13:48

2022-07-17T13:57

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

йозеф геббельс

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления киевских властей об атаке на крымскую инфраструктуру, отметив, что подобные слова подтверждают необходимость "полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с Евросоюзом".Накануне представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с Евросоюзом. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне", - сказал Фикс РИА Новости.По его словам, Арестович своими заявлениями напоминает нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. "Арестович не понимает, что ляпает языком, язык же без костей", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента.

https://ria.ru/20220717/krym-1803024891.html

https://ria.ru/20220708/most-1801159333.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , йозеф геббельс, республика крым, украина