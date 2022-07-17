https://ria.ru/20220717/krym-1803037439.html
Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти
Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти - РИА Новости, 17.07.2022
Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти
Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T13:47
2022-07-17T13:47
2022-07-17T13:47
сергей шойгу
запорожская область
херсонская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти - ред) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".Кроме того, по его словам, безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
https://ria.ru/20220716/eksport-1802959544.html
https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html
запорожская область
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, запорожская область, херсонская область , россия
Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти
Глава парламента Константинов: Крым безопасен для приезда туристов и отдыха