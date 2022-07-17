https://ria.ru/20220717/krym-1803037439.html

Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти

Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти - РИА Новости, 17.07.2022

Крым безопасен для приезда туристов и отдыха, заявили власти

Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T13:47

2022-07-17T13:47

2022-07-17T13:47

сергей шойгу

запорожская область

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Крым безопасен для приезда туристов, отдыху ничего не угрожает, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."В Крыму развернута одна из мощнейших региональных группировок войск, я уже не говорю про оснащение и Черноморский флот. Мы находимся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года, потому что гадости от них (украинской власти - ред) мы ожидали всегда. Крым всегда был надежно защищен. Ничего нам не угрожает и не угрожало. Пусть приезжают отдыхать", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".Кроме того, по его словам, безопасность Крыма также гарантирована за счет того, что приграничные Херсонская и Запорожская области находятся под контролем российской армии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее дал указание нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.

https://ria.ru/20220716/eksport-1802959544.html

https://ria.ru/20220714/krym-1802427608.html

запорожская область

херсонская область

россия

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сергей шойгу, запорожская область, херсонская область , россия