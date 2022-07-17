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Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным - РИА Новости, 17.07.2022
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Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным
Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным - РИА Новости, 17.07.2022
Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным
Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:24
2022-07-17T13:00
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
киев
украина
сша
госдума рф
министерство обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены. "Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим Байдена, который стремится утопить весь мир в крови", - подчеркнул депутат ГД.
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , киев, украина, сша, госдума рф, министерство обороны украины
12:24 17.07.2022 (обновлено: 13:00 17.07.2022)
 
Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным

Депутат Госдумы Шеремет предрек Украине сокрушительный ответ при ударе по Крымскому мосту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
12:01
Сенатор заявила о недосягаемости Крымского моста для украинских ракет
"Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены. "Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим Байдена, который стремится утопить весь мир в крови", - подчеркнул депутат ГД.
 
В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичКиевУкраинаСШАГосдума РФМинистерство обороны Украины
 
 
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