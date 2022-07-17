https://ria.ru/20220717/krym-1803027514.html

Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным

Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным - РИА Новости, 17.07.2022

Шеремет: в случае попытки атаки Крымского моста ответ будет сокрушительным

Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:24

2022-07-17T12:24

2022-07-17T13:00

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

киев

украина

сша

госдума рф

министерство обороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073978_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_3ff5731ca73aa9f4d8cfe78971c95b5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.В субботу представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов по Крыму. В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность"."Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены. "Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим Байдена, который стремится утопить весь мир в крови", - подчеркнул депутат ГД.

https://ria.ru/20220717/krym-1803024891.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , киев, украина, сша, госдума рф, министерство обороны украины