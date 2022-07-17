https://ria.ru/20220717/ekonomika-1803016034.html

Правительство расширило границы нескольких ТОР на Дальнем Востоке

Правительство расширило границы нескольких ТОР на Дальнем Востоке - РИА Новости, 17.07.2022

Правительство расширило границы нескольких ТОР на Дальнем Востоке

Правительство России расширило границы нескольких территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке для запуска новых инвестиционных проектов по... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T10:44

2022-07-17T10:44

2022-07-17T10:44

экономика

михаил мишустин

петропавловск-камчатский

хабаровский край

охотск

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России расширило границы нескольких территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке для запуска новых инвестиционных проектов по строительству, сообщается на сайте кабмина РФ."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков и части акватории Авачинской губы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на обновленной территории построят горно-обогатительный комбинат на базе месторождения Кумроч Усть-Камчатского муниципального района и судоремонтное предприятие в Петропавловске-Камчатском. Добавляется. что реализация проектов позволит привлечь в регион почти 22 миллиарда рублей частных инвестиций и создать более 1,3 тысячи новых рабочих мест.Кроме того, кабмин расширил границы ТОР "Николаевск" в Хабаровском крае, где будет обновлен морской порт в посёлке Охотск, и ТОР "Свободный" в Амурской области, где построят комплекс сжижения природного газа. При этом в "Николаевске" инвестор вложит более 140 миллионов рублей, а в "Свободный" более 1,1 миллиарда рублей.Уточняется, что также расширены границы ТОР "Забайкалье" для запуска проекта по постройке в Чите нового микрорайона в рамках программы "Дальневосточный квартал"."Инвестиции в проект, который предполагается закончить в 2029 году, оцениваются в 36,2 миллиарда рублей. Окончательные параметры проекта станут известны после конкурсного отбора компании-застройщика, которая получит статус резидента территории опережающего развития "Забайкалье", - говорится в сообщении.Всего, по данным кабмина, в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 587, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,7 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20220705/tor-1800363680.html

https://ria.ru/20220703/yakutiya-1799875982.html

петропавловск-камчатский

хабаровский край

охотск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, петропавловск-камчатский, хабаровский край, охотск