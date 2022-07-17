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СМИ: Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных - РИА Новости, 17.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220717/britaniya-1803068662.html
СМИ: Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных
СМИ: Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных - РИА Новости, 17.07.2022
СМИ: Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных
Министерство обороны Британии испытывает трудности с обеспечением достаточным количеством переводчиков украинских военных, прибывших в страну для прохождения... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T18:39
2022-07-17T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
нато
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны Британии испытывает трудности с обеспечением достаточным количеством переводчиков украинских военных, прибывших в страну для прохождения обучения, сообщает издание inews.Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца."Министерство обороны изо всех сил пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими военными, которых в Соединенном Королевстве обучает британская армия", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в соцсетях появилась реклама, согласно которой ведомство испытывает недостаток в переводчиках, а потребность в них останется высокой до конца этого лета."Нас попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат здесь, в Соединенном Королевстве", - говорится в письме Марка Хэрри, директора британского бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR).По данным издания, Хэрри 22 июня организовал конференцию в Zoom с соискателями. Один из них, опытный переводчик с украинского на английский, рассказал, что к конференции присоединились 100 кандидатов, хотя агентство утверждало, что их около 250."Агентство даже не могло сказать, где находятся учреждения, в которых проходит обучение. Вы должны были взять на себя обязательства отправиться туда, куда вас направят, по меньшей мере на три месяца", - отметил соискатель.Согласно кандидату, у немногих из присутствующих был опыт переводческой деятельности. "Тот, кто проводил собеседование постоянно говорил, что быть переводчиком необязательно и что уровня знания языка "выше среднего" (B2) более чем достаточно... Они утверждали, что им не нужны профессионалы, и это показалось мне безумием, поскольку мы говорим об оружии, а не об игрушках", - добавил он.Представитель минобороны Британии в свою очередь заявила, что все переводчики, которые работают в рамках программы, должны иметь, как минимум, второй уровень навыков перевода в соответствии со стандартами НАТО.
https://ria.ru/20220716/italiya-1802917095.html
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в мире, борис джонсон, нато, украина
18:39 17.07.2022
 
СМИ: Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных

Inews: Минобороны Британии трудно найти переводчиков для обучения украинских военных

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны Британии испытывает трудности с обеспечением достаточным количеством переводчиков украинских военных, прибывших в страну для прохождения обучения, сообщает издание inews.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
"Министерство обороны изо всех сил пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими военными, которых в Соединенном Королевстве обучает британская армия", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что в соцсетях появилась реклама, согласно которой ведомство испытывает недостаток в переводчиках, а потребность в них останется высокой до конца этого лета.
"Нас попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат здесь, в Соединенном Королевстве", - говорится в письме Марка Хэрри, директора британского бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources (WLR).
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По данным издания, Хэрри 22 июня организовал конференцию в Zoom с соискателями. Один из них, опытный переводчик с украинского на английский, рассказал, что к конференции присоединились 100 кандидатов, хотя агентство утверждало, что их около 250.
"Агентство даже не могло сказать, где находятся учреждения, в которых проходит обучение. Вы должны были взять на себя обязательства отправиться туда, куда вас направят, по меньшей мере на три месяца", - отметил соискатель.
Согласно кандидату, у немногих из присутствующих был опыт переводческой деятельности. "Тот, кто проводил собеседование постоянно говорил, что быть переводчиком необязательно и что уровня знания языка "выше среднего" (B2) более чем достаточно... Они утверждали, что им не нужны профессионалы, и это показалось мне безумием, поскольку мы говорим об оружии, а не об игрушках", - добавил он.
Представитель минобороны Британии в свою очередь заявила, что все переводчики, которые работают в рамках программы, должны иметь, как минимум, второй уровень навыков перевода в соответствии со стандартами НАТО.
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