https://ria.ru/20220716/vks-1802924798.html
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета - РИА Новости, 16.07.2022
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:17
2022-07-16T13:17
2022-07-16T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация вкс рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска", - говорится в документе.Также сбиты в воздухе два украинских вертолета - Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф
13:17 16.07.2022 (обновлено: 14:23 16.07.2022)
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
Истребительная авиация ВКС уничтожила три украинских самолета и два вертолета