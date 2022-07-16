https://ria.ru/20220716/vks-1802924798.html

Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета

Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета - РИА Новости, 16.07.2022

Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета

Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T13:17

2022-07-16T13:17

2022-07-16T14:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

военно-транспортная авиация вкс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467354_63:0:3060:1686_1920x0_80_0_0_a39d41c0746622bb78139d24fe789981.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска", - говорится в документе.Также сбиты в воздухе два украинских вертолета - Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф