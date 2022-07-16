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Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/vks-1802924798.html
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета - РИА Новости, 16.07.2022
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета
Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T13:17
2022-07-16T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация вкс рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска", - говорится в документе.Также сбиты в воздухе два украинских вертолета - Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220716/minoborony-1802925315.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация вкс рф
13:17 16.07.2022 (обновлено: 14:23 16.07.2022)
 
Авиация ВКС в воздушном бою уничтожила три украинских самолета

Истребительная авиация ВКС уничтожила три украинских самолета и два вертолета

© РИА НовостиИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Истребители Су-35 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска", - говорится в документе.
Также сбиты в воздухе два украинских вертолета - Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 13:19Специальная военная операция на Украине
ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ, заявили в Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВоенно-транспортная авиация ВКС РФ
 
 
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