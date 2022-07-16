https://ria.ru/20220716/ukraina-1802905956.html
Шойгу поручил усилить меры для исключения массированных ударов ВСУ по людям
Шойгу поручил усилить меры для исключения массированных ударов ВСУ по людям - РИА Новости, 16.07.2022
Шойгу поручил усилить меры для исключения массированных ударов ВСУ по людям
Министр обороны Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы исключить для киевского режима возможность наносить... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T09:58
2022-07-16T09:58
2022-07-16T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы исключить для киевского режима возможность наносить массированные удары по мирному населению Донбасса и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны.Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине, и заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу
09:58 16.07.2022 (обновлено: 11:30 16.07.2022)
Шойгу поручил усилить меры для исключения массированных ударов ВСУ по людям
Шойгу поручил нарастить действия для исключения массированных ударов ВСУ по мирным жителям
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы исключить для киевского режима возможность наносить массированные удары по мирному населению Донбасса и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине, и заслушал доклады генерала армии Сергея Суровикина, генерал-полковника Александра Лапина и других военачальников о текущей обстановке и действиях противника.
"В завершении <…> глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", — говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику
и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.