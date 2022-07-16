17:55 16.07.2022 (обновлено: 20:01 16.07.2022)
Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии
Фонд нерпы: спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл в Эстонию
Тюлень. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл к берегам Эстонии, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице во "ВКонтакте".
"Хорошенько разузнав, что происходит в приграничных с Россией регионах Финляндии, тюлень Уран переместился к эстонским берегам. Расположившись прямо посередине водного района НАТО, Уран ведет передачу из вражеской военной акватории. Хороший выпускник у нас, полезный", — иронично заметили в фонде.
Тюленя нашли весной на территории Ленинградской АЭС. К берегу животное принесло сильным ветром на тающей льдине. Сотрудники станции связались со специалистами, которые поместили его в центр реабилитации на территории очистных сооружений "Водоканала Санкт-Петербурга" в Репино. В возрасте полутора месяцев Уран весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. После лечения тюленя выпустили в Финский залив. В середине июня его заметили у берегов Финляндии, затем он вернулся к окрестностям ЛАЭС, а в начале июля вновь был замечен у финских берегов.
Фонд друзей балтийской нерпы — общественная организация по спасению морских млекопитающих Балтийского региона. С 2013 года в этой работе участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В 2014 году состоялось открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.