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Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии - РИА Новости, 16.07.2022
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Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии
Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии - РИА Новости, 16.07.2022
Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии
Спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл к берегам Эстонии, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:55
2022-07-16T20:01
хорошие новости
россия
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл к берегам Эстонии, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице во "ВКонтакте"."Хорошенько разузнав, что происходит в приграничных с Россией регионах Финляндии, тюлень Уран переместился к эстонским берегам. Расположившись прямо посередине водного района НАТО, Уран ведет передачу из вражеской военной акватории. Хороший выпускник у нас, полезный", — иронично заметили в фонде.Тюленя нашли весной на территории Ленинградской АЭС. К берегу животное принесло сильным ветром на тающей льдине. Сотрудники станции связались со специалистами, которые поместили его в центр реабилитации на территории очистных сооружений "Водоканала Санкт-Петербурга" в Репино. В возрасте полутора месяцев Уран весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. После лечения тюленя выпустили в Финский залив. В середине июня его заметили у берегов Финляндии, затем он вернулся к окрестностям ЛАЭС, а в начале июля вновь был замечен у финских берегов.Фонд друзей балтийской нерпы — общественная организация по спасению морских млекопитающих Балтийского региона. С 2013 года в этой работе участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В 2014 году состоялось открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html
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россия, общество, ленинградская область, финляндия, эстония, ленинградская аэс, водоканал санкт-петербурга, гуп «водоканал санкт-петербурга, нато, репино
17:55 16.07.2022 (обновлено: 20:01 16.07.2022)
 
Спасенный в Ленинградской области тюлень приплыл к берегам Эстонии

Фонд нерпы: спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл в Эстонию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Спасенный в Ленинградской области тюлень по кличке Уран приплыл к берегам Эстонии, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице во "ВКонтакте".
"Хорошенько разузнав, что происходит в приграничных с Россией регионах Финляндии, тюлень Уран переместился к эстонским берегам. Расположившись прямо посередине водного района НАТО, Уран ведет передачу из вражеской военной акватории. Хороший выпускник у нас, полезный", — иронично заметили в фонде.
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Тюленя нашли весной на территории Ленинградской АЭС. К берегу животное принесло сильным ветром на тающей льдине. Сотрудники станции связались со специалистами, которые поместили его в центр реабилитации на территории очистных сооружений "Водоканала Санкт-Петербурга" в Репино. В возрасте полутора месяцев Уран весил всего 11 килограммов, что в три раза меньше нормы. После лечения тюленя выпустили в Финский залив. В середине июня его заметили у берегов Финляндии, затем он вернулся к окрестностям ЛАЭС, а в начале июля вновь был замечен у финских берегов.
Фонд друзей балтийской нерпы — общественная организация по спасению морских млекопитающих Балтийского региона. С 2013 года в этой работе участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В 2014 году состоялось открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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