12:56 16.07.2022 (обновлено: 12:59 16.07.2022)
Эксперт: США хотят повторить свою экономическую победу над СССР
Эксперт Суздальцев: США хотят повторить свою экономическую победу над СССР в 80-х годах
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. США стремятся повторить ситуацию 30-летней давности, когда стоимость нефти на мировых рынках была снижена, и Советский Союз не смог выдержать это соревнование, и визит американского лидера Джо Байдена в Саудовскую Аравию направлен, в том числе, на повторение этой ситуации, однако президенту нужно будет решить несколько взаимоисключающих вопросов, считает российский политолог Андрей Суздальцев.
"Главная цель Байдена в ходе визита на Ближний Восток, где он посетил Палестину, Израиль, а теперь Саудовскую Аравию, - это выиграть промежуточные выборы в конгресс. При этом у него на руках две проблемы: что касается политики - то это конфликт с участием России, а в американской экономике наблюдается постепенный переход к стадии рецессии", - сказал РИА Новости эксперт.
Что касается интереса американского лидера к Саудовской Аравии, он объясняется в первую очередь тем, что страна является крупнейшим поставщиком нефти на мировые рынки, указывает эксперт. "Вопрос нефти возвращается к стадии конца 80-х годов, когда США и Саудовская Аравия позволили снизить стоимость нефти на мировых рынках, и Советский Союз не смог выдержать это соревнование. США хотят повторить эту ситуацию 30-летней давности и вернуться к этой же стадии", - считает собеседник агентства.
При этом, по его словам, у Байдена на этой территории есть два противника. "Это Россия, которая присутствует на Ближнем Востоке, причём присутствует очень устойчиво - у неё есть и базы, и друзья. И даже противники России оценивают то, что Россия не бросает своих союзников, а для арабского мира это очень важно", - пояснил Суздальцев.
"И второй - это, конечно, конфликт между шиитами и суннитами, Ираном и Саудовской Аравией - это тоже очень влияет на ситуацию в регионе. И в данном случае Байдену будет очень тяжело. Потому что, с одной стороны, Запад ждёт на мировом рынке иранскую нефть и иранский газ, они очень там нужны. С другой стороны, ему нужно как-то доказывать верность того, чтобы Иран остался неядерным государством. То есть ему нужно решать несколько взаимоисключающих вопросов", - заключил эксперт.
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Президент США Джо Байден в эти дни находится с первым официальным визитом в Саудовской Аравии в рамках своего ближневосточного турне. В пятницу он провел встречу с лидером королевства, а также переговоры с наследным принцем в составе делегаций. На субботу у него с наследным принцем запланирована отдельная двухсторонняя встреча.