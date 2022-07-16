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Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева - РИА Новости, 16.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220716/spetsoperatsiya-1802989088.html
Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева
Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева - РИА Новости, 16.07.2022
Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T23:42
2022-07-16T23:42
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир зеленский
украина
россия
изюм (город)
министерство обороны украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в Харьковской области вновь оказался под обстрелом украинских военных, погибли два человека, а минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму.Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, чтобы исключить нанесение Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщило российское военное ведомство.По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, российские военные начали стягивать все больше современной техники к линии фронта в Донбассе. Так, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону линии фронта под городом Северском в ДНР.Ход операцииРоссийские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на Южном машиностроительном заводе цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило министерство обороны РФ.Всего, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники. Кроме того, российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов. Также российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета.Обстрел ИзюмаУкраинские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Изюм, в результате погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области. Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.Угрозы УкраиныМинобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
изюм (город)
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сергей шойгу, владимир зеленский, украина, россия, изюм (город), министерство обороны украины, министерство обороны сша
23:42 16.07.2022
 
Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева

Глава Минобороны Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в Харьковской области вновь оказался под обстрелом украинских военных, погибли два человека, а минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, чтобы исключить нанесение Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщило российское военное ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, российские военные начали стягивать все больше современной техники к линии фронта в Донбассе. Так, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону линии фронта под городом Северском в ДНР.

Ход операции

Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на Южном машиностроительном заводе цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило министерство обороны РФ.
Всего, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники. Кроме того, российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов. Также российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета.

Обстрел Изюма

Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Изюм, в результате погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области. Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.

Угрозы Украины

Минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.
На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияИзюм (город)Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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