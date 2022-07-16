https://ria.ru/20220716/spetsoperatsiya-1802989088.html

Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева

Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева - РИА Новости, 16.07.2022

Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T23:42

2022-07-16T23:42

2022-07-16T23:42

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир зеленский

украина

россия

изюм (город)

министерство обороны украины

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в Харьковской области вновь оказался под обстрелом украинских военных, погибли два человека, а минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму.Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, чтобы исключить нанесение Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщило российское военное ведомство.По наблюдениям корреспондентов РИА Новости, российские военные начали стягивать все больше современной техники к линии фронта в Донбассе. Так, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону линии фронта под городом Северском в ДНР.Ход операцииРоссийские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на Южном машиностроительном заводе цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило министерство обороны РФ.Всего, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники. Кроме того, российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов. Также российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета.Обстрел ИзюмаУкраинские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Изюм, в результате погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области. Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.Угрозы УкраиныМинобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, владимир зеленский, украина, россия, изюм (город), министерство обороны украины, министерство обороны сша