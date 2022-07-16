Спецоперация, 16 июля: наращивание действий российской армии и угрозы Киева
Глава Минобороны Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил России
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в субботу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, также в этот день город Изюм в Харьковской области вновь оказался под обстрелом украинских военных, погибли два человека, а минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, чтобы исключить нанесение Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов, сообщило российское военное ведомство.
Ход операции
Российские военные высокоточным оружием большой дальности уничтожили в Днепропетровске на Южном машиностроительном заводе цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня, сообщило министерство обороны РФ.
Всего, по данным военного ведомства, российские войска уничтожили с начала военной спецоперации на Украине более 8 тысяч единиц броне- и автомобильной техники. Кроме того, российские Воздушно-космические силы уничтожили еще четыре украинских пункта управления и склад боеприпасов. Также российские истребители уничтожили еще три украинских самолета и два вертолета.
Обстрел Изюма
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами город Изюм, в результате погибли два человека, еще один получил ранения, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области. Это уже третий обстрел Изюма за последнюю неделю, в результате обстрела в четверг погибли два человека и 15 были ранены.
Угрозы Украины
Минобороны Украины заявило, что может ударить американскими ракетами по Крыму. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.
На вопрос журналиста о том, могут ли украинские войска использовать РСЗО HIMARS и М270 для поражения целей на территории Крыма, Скибицкий ответил утвердительно.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.