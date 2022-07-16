https://ria.ru/20220716/shoygu-1802906330.html
Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр"
Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" - РИА Новости, 16.07.2022
Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации на Украине, заслушал РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T10:01
2022-07-16T10:01
2022-07-16T11:04
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации на Украине, заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр", других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр", выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220716/ukraina-1802905956.html
украина
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Шойгу вручает медали командующим группировок «Юг» и «Центр»
Шойгу заслушивает доклады командующих группировками «Юг» и «Центр», вручает медали «Золотая Звезда»
2022-07-16T10:01
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PT0M56S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф
10:01 16.07.2022 (обновлено: 11:04 16.07.2022)
Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр"
Шойгу проинспектировал группировки "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации