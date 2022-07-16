https://ria.ru/20220716/samolet-1802882968.html

На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2

На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2 - РИА Новости, 16.07.2022

На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2

Самолет Ан-2 упал при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП, разрушения строений нет, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T00:26

2022-07-16T00:26

2022-07-16T00:26

происшествия

краснодарский край

новокубанский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

сочи

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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Самолет Ан-2 упал при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП, разрушения строений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В 22:30 15 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе ст. Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2", — говорится в сообщении.Отмечается, что падение самолета произошло без возгорания, разрушения строений нет. Информации о пострадавших пока не поступало.К ликвидации последствий привлекались 31 спасатель 11 единиц техники.

краснодарский край

новокубанский район

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, новокубанский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, сочи