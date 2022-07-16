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На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2 - РИА Новости, 16.07.2022
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На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2
На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2 - РИА Новости, 16.07.2022
На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2
Самолет Ан-2 упал при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП, разрушения строений нет, сообщили в пресс-службе ГУ... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T00:26
2022-07-16T00:26
происшествия
краснодарский край
новокубанский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
сочи
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Самолет Ан-2 упал при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП, разрушения строений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В 22:30 15 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе ст. Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2", — говорится в сообщении.Отмечается, что падение самолета произошло без возгорания, разрушения строений нет. Информации о пострадавших пока не поступало.К ликвидации последствий привлекались 31 спасатель 11 единиц техники.
краснодарский край
новокубанский район
россия
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происшествия, краснодарский край, новокубанский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, сочи
00:26 16.07.2022
 
На Кубани из-за столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2

МЧС: на Кубани в результате столкновения с ЛЭП упал самолет Ан-2

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Самолет Ан-2 упал при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края в результате столкновения с ЛЭП, разрушения строений нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В 22:30 15 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе ст. Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2", — говорится в сообщении.
Отмечается, что падение самолета произошло без возгорания, разрушения строений нет. Информации о пострадавших пока не поступало.
К ликвидации последствий привлекались 31 спасатель 11 единиц техники.
Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

Грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Рязанской области
1 из 8

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
2 из 8

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
3 из 8

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
4 из 8

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

Фрагмент упавшего военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
5 из 8

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Наталья Соловьева

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
6 из 8

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

© РИА Новости / Наталья Соловьева
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ работают на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
7 из 8

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
8 из 8

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Трагедия произошла ночью рядом с жилыми домами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Из-за неисправности двигателя экипаж Ил-76 решил совершить посадку.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Четыре человека погибли, еще пять пострадали.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Трех пострадавших доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Пилоты Ил-76 до последнего отводили неисправную машину от жилых районов, сообщил врио главы региона Павел Малков.

© РИА Новости / Наталья Соловьева
7 из 8

"Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал Малков в Telegram.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Рязанские власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКраснодарский крайНовокубанский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2Сочи
 
 
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