https://ria.ru/20220716/puteshestviya-1802611860.html
Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян
Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян - РИА Новости, 16.07.2022
Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян
Определены самые популярные направления, куда самостоятельные туристы приобретают билеты в день отправления, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:27
2022-07-16T04:27
2022-07-16T04:27
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москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Определены самые популярные направления, куда самостоятельные туристы приобретают билеты в день отправления, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что чаще всего они спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента). В пятерку вошли также Казань и Сочи – 4,6 и 3,4 процента путешественников соответственно готовы туда сорваться. Приобретая билеты за границу день в день, пользователи улетали в Таджикистан (31 процент), Киргизию (23 процента) и Армению (12 процентов).Эксперты отмечают, что за год доля спонтанных поездок по России сократилась почти вдвое — с 6,4 до 3,3 процента. За рубеж, таким образом, едут, как и в прошлом году, всего 1,5 процента путешественников.
https://ria.ru/20220714/bezhetsk-1801683523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, екатеринбург, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, армения, таджикистан, киргизия, казань, сочи
Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян
OneTwoTrip: россияне летом чаще всего совершают спонтанные поездки в Москву и Таджикистан
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Определены самые популярные направления, куда самостоятельные туристы приобретают билеты в день отправления, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что чаще всего они спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента).
В пятерку вошли также Казань и Сочи – 4,6 и 3,4 процента путешественников соответственно готовы туда сорваться.
Приобретая билеты за границу день в день, пользователи улетали в Таджикистан (31 процент), Киргизию (23 процента) и Армению (12 процентов).
Эксперты отмечают, что за год доля спонтанных поездок по России сократилась почти вдвое — с 6,4 до 3,3 процента. За рубеж, таким образом, едут, как и в прошлом году, всего 1,5 процента путешественников.