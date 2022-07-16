https://ria.ru/20220716/puteshestviya-1802611860.html

Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян

Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян - РИА Новости, 16.07.2022

Определены самые популярные направления для спонтанных поездок россиян

Определены самые популярные направления, куда самостоятельные туристы приобретают билеты в день отправления, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T04:27

2022-07-16T04:27

2022-07-16T04:27

туризм

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

екатеринбург

куда поехать в выходные

куда поехать

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Определены самые популярные направления, куда самостоятельные туристы приобретают билеты в день отправления, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователей и выяснили, что чаще всего они спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента). В пятерку вошли также Казань и Сочи – 4,6 и 3,4 процента путешественников соответственно готовы туда сорваться. Приобретая билеты за границу день в день, пользователи улетали в Таджикистан (31 процент), Киргизию (23 процента) и Армению (12 процентов).Эксперты отмечают, что за год доля спонтанных поездок по России сократилась почти вдвое — с 6,4 до 3,3 процента. За рубеж, таким образом, едут, как и в прошлом году, всего 1,5 процента путешественников.

https://ria.ru/20220714/bezhetsk-1801683523.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

армения

таджикистан

киргизия

казань

сочи

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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