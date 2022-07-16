https://ria.ru/20220716/potok-1802889929.html

Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока"

Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока" - РИА Новости, 16.07.2022

Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока"

Если перебои с поставками газа из России затянутся, Европу ждет "трудная зима", написала в статье для журнала ForeignPolicy обозреватель Кристина Лу. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T04:49

2022-07-16T04:49

2022-07-16T04:50

экономика

европа

германия

северный поток

в мире

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если перебои с поставками газа из России затянутся, Европу ждет "трудная зима", написала в статье для журнала ForeignPolicy обозреватель Кристина Лу.Автор публикации привела мнение экспертов, по мнению которых ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание "Северного потока".По ее словам, обычно европейские страны полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.Лу предположила, что на выручку Европе мог бы прийти американский СПГ, однако для этого нужны новые терминалы."Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года", — приводит слова эксперта Алекса Мантона FP.Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

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экономика, европа, германия, северный поток, в мире