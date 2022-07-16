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Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока" - РИА Новости, 16.07.2022
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Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока"
Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока" - РИА Новости, 16.07.2022
Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока"
Если перебои с поставками газа из России затянутся, Европу ждет "трудная зима", написала в статье для журнала ForeignPolicy обозреватель Кристина Лу. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T04:49
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экономика
европа
германия
северный поток
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если перебои с поставками газа из России затянутся, Европу ждет "трудная зима", написала в статье для журнала ForeignPolicy обозреватель Кристина Лу.Автор публикации привела мнение экспертов, по мнению которых ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание "Северного потока".По ее словам, обычно европейские страны полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.Лу предположила, что на выручку Европе мог бы прийти американский СПГ, однако для этого нужны новые терминалы."Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года", — приводит слова эксперта Алекса Мантона FP.Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html
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экономика, европа, германия, северный поток, в мире
04:49 16.07.2022 (обновлено: 04:50 16.07.2022)
 
Европе предрекли беды зимой из-за планового техосмотра "Северного потока"

Foreign Policy: остановка "Северного потока" предвещает трудную зиму для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если перебои с поставками газа из России затянутся, Европу ждет "трудная зима", написала в статье для журнала ForeignPolicy обозреватель Кристина Лу.
Автор публикации привела мнение экспертов, по мнению которых ситуацию может усугубить приостановка на плановое обслуживание "Северного потока".

"Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов", — отметила Лу.

По ее словам, обычно европейские страны полагаются на летние месяцы, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

"Если перебои с поставками из России затянутся, зима будет трудной. Следует ждать нормирования газа, закрытия предприятий и даже мощной дезорганизации экономики", — пояснила автор.

Лу предположила, что на выручку Европе мог бы прийти американский СПГ, однако для этого нужны новые терминалы.
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"Европе реально грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего, то есть, в самое холодное время года", — приводит слова эксперта Алекса Мантона FP.
Как ранее сообщил оператор Nord Stream AG, обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра. В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации. В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.
Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
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