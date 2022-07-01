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Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание
Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание - РИА Новости, 01.07.2022
Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание
Обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:27
2022-07-01T14:27
2022-07-01T16:07
экономика
в мире
северный поток
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG."С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ", — говорится в пресс-релизе.В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации.В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.
https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, в мире, северный поток
14:27 01.07.2022 (обновлено: 16:07 01.07.2022)
Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание
Обе нитки "Северного потока" остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля 2022 года