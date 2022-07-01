https://ria.ru/20220701/gazoprovod-1799574615.html

Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание

Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание - РИА Новости, 01.07.2022

Nord Stream AG подтвердил, что "Северный поток" остановят на обслуживание

Обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:27

2022-07-01T14:27

2022-07-01T16:07

экономика

в мире

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796324338_0:343:3029:2047_1920x0_80_0_0_6d067a248a90a5c9a130b9d8c0bb8b77.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Обе нитки "Северного потока" на одиннадцать дней остановят ради планового техосмотра, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG."С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для проведения плановых профилактических работ", — говорится в пресс-релизе.В частности, будут проверять работу механических компонентов и систем автоматизации.В компании подчеркнули, что график и план работ заранее согласован со всеми партнерами и участниками транспортировочной цепи.Сейчас "Северный поток" служит главным маршрутом поставок российского газа. В Германии ранее высказывали опасения, что остановка магистрали может усугубить газовый кризис в Европе.

https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, в мире, северный поток