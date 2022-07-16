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В Петербурге не планируют вводить туристический сбор - РИА Новости, 16.07.2022
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Туризм
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В Петербурге не планируют вводить туристический сбор
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор - РИА Новости, 16.07.2022
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор
Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил вице-губернатор города Алексей... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:59
2022-07-16T16:59
туризм
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников."Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те", - написал он в своем Telegram-канале.Вместе с тем Корабельников отметил, что городские власти просят законодателей предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять соответствующие решения."С самого начала мы выступали за то, чтобы законодательно была прописана возможность освободить от сбора российских туристов. Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал вице-губернатор.По его словам, городские власти предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения."Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора", - отметил Корабельников.
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россия, санкт-петербург, новости - туризм
16:59 16.07.2022
 
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор

Власти Петербурга не рассматривают вопрос о введении туристического или гостиничного сбора

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
"Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вместе с тем Корабельников отметил, что городские власти просят законодателей предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять соответствующие решения.
"С самого начала мы выступали за то, чтобы законодательно была прописана возможность освободить от сбора российских туристов. Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал вице-губернатор.
По его словам, городские власти предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения.
"Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора", - отметил Корабельников.
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