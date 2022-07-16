https://ria.ru/20220716/peterburg-1802958286.html
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор - РИА Новости, 16.07.2022
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор
Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил вице-губернатор города Алексей... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:59
2022-07-16T16:59
2022-07-16T16:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников."Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те", - написал он в своем Telegram-канале.Вместе с тем Корабельников отметил, что городские власти просят законодателей предоставить субъектам РФ право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять соответствующие решения."С самого начала мы выступали за то, чтобы законодательно была прописана возможность освободить от сбора российских туристов. Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал вице-губернатор.По его словам, городские власти предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения."Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора", - отметил Корабельников.
https://ria.ru/20220614/bespilotnik-1795155789.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, новости - туризм
В Петербурге не планируют вводить туристический сбор
Власти Петербурга не рассматривают вопрос о введении туристического или гостиничного сбора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости.
Вопрос о введении туристического или гостиничного сбора в Санкт-Петербурге в настоящее время не рассматривается, сообщил
вице-губернатор города Алексей Корабельников.
"Подчеркну - вопрос о введении в Петербурге
туристского или гостиничного сбора сейчас не рассматривается. Условия не те", - написал он в своем Telegram-канале.
Вместе с тем Корабельников отметил, что городские власти просят законодателей предоставить субъектам РФ
право вводить такой сбор с тем, чтобы при подходящих условиях была возможность оперативно принять соответствующие решения.
"С самого начала мы выступали за то, чтобы законодательно была прописана возможность освободить от сбора российских туристов. Полагаю, что это следует оставить на усмотрение региональных властей - все-таки разные везде условия, разная туристическая привлекательность, разная доступность туристской инфраструктуры, разные потребности в ее развитии", - написал вице-губернатор.
По его словам, городские власти предлагали установить туристский сбор в размере 3% от стоимости размещения.
"Мы предлагали установить его в пределах 3% от стоимости размещения, что точно не должно ударить по кошелькам туристов. Но и здесь полагаю необходимым дать регионам право выбора (например, на установление дифференцированных ставок в зависимости от характеристик средств размещения), ограничив законодательно лишь максимальный размер сбора", - отметил Корабельников.