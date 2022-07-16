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В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным - РИА Новости, 16.07.2022
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В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным
В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным - РИА Новости, 16.07.2022
В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным
Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более не представляется возможным, следует из заявления... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T16:09
2022-07-16T16:31
в мире
оон
сирия
гейр педерсен
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ЖЕНЕВА, 16 июл - РИА Новости. Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более не представляется возможным, следует из заявления спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена."Господин Гейр Педерсен сожалеет, что проведение девятой сессии малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным", - говорится в заявлении, распространенном в субботу.По словам Педерсена, важно, чтобы все стороны, участвующие в сирийском урегулировании, ограждали этот процесс от "своих разногласий в других частях мира".Согласно заявлению, эмиссар ООН продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20220712/gumpomosch-1802006028.html
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в мире, оон, сирия, гейр педерсен, женева (город), александр лаврентьев, нур-султан
16:09 16.07.2022 (обновлено: 16:31 16.07.2022)
 
В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным

Педерсен: запланированные на июль в Женеве переговоры по конституции Сирии не состоятся

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 июл - РИА Новости. Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более не представляется возможным, следует из заявления спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена.
"Господин Гейр Педерсен сожалеет, что проведение девятой сессии малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным", - говорится в заявлении, распространенном в субботу.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:28
Совбез ООН продлил на полгода доставку гумпомощи в Сирию через Турцию
По словам Педерсена, важно, чтобы все стороны, участвующие в сирийском урегулировании, ограждали этот процесс от "своих разногласий в других частях мира".
Согласно заявлению, эмиссар ООН продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
СБ ООН
12 июля, 01:48
Источник: голосование по трансграничной помощи Сирии намечено на вторник
 
В миреООНСирияГейр ПедерсенЖенева (город)Александр ЛаврентьевНур-Султан
 
 
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