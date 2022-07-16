https://ria.ru/20220716/oon-1802949149.html

В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным

В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным - РИА Новости, 16.07.2022

В ООН назвали проведение в Женеве заседаний комитета по Сирии невозможным

Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более не представляется возможным, следует из заявления... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T16:09

2022-07-16T16:09

2022-07-16T16:31

в мире

оон

сирия

гейр педерсен

женева (город)

александр лаврентьев

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/38/1563823807_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_be71bf9fa6dd53dbc3f8533c184e7c7e.jpg

ЖЕНЕВА, 16 июл - РИА Новости. Проведение в Женеве в конце июля девятого раунда заседаний Конституционного комитета Сирии более не представляется возможным, следует из заявления спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена."Господин Гейр Педерсен сожалеет, что проведение девятой сессии малого органа Конституционного комитета, возглавляемого Сирией, принадлежащего Сирии и действующего при содействии ООН, в Женеве с 25 по 29 июля 2022 года более не представляется возможным", - говорится в заявлении, распространенном в субботу.По словам Педерсена, важно, чтобы все стороны, участвующие в сирийском урегулировании, ограждали этот процесс от "своих разногласий в других частях мира".Согласно заявлению, эмиссар ООН продолжит консультации со всеми заинтересованными сторонами.Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявлял РИА Новости, что российским представителям стало труднее работать в Женеве, которая является площадкой для заседаний конституционного комитета Сирии. По его словам, вопрос с выбором нового места для заседаний конституционного комитета Сирии приобретает "не технический и не логистический оттенок, а больше политический с учетом враждебной политики Швейцарии".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220712/gumpomosch-1802006028.html

https://ria.ru/20220712/golosovanie-1801842418.html

сирия

женева (город)

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, сирия, гейр педерсен, женева (город), александр лаврентьев, нур-султан