17:43 16.07.2022 (обновлено: 18:00 16.07.2022)
Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике
Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике
© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей", - говорится в сообщении.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике являются показателем высокого уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне.
"С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – приводятся в документе слова министра.
В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.
Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. В 2021 году на Международной физической олимпиаде все пять членов российской сборной также завоевали золотые медали, тогда соревнования принимал Вильнюсский университет.