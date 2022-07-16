https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802962816.html

Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике

Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 16.07.2022

Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике

Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T17:43

2022-07-16T17:43

2022-07-16T18:00

россия

общество

образование - общество

московский физико-технический институт

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

швейцария

сергей кравцов

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей", - говорится в сообщении.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике являются показателем высокого уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне."С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – приводятся в документе слова министра.В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. В 2021 году на Международной физической олимпиаде все пять членов российской сборной также завоевали золотые медали, тогда соревнования принимал Вильнюсский университет.

https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html

https://ria.ru/20220518/khimiya-1789162052.html

россия

швейцария

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, московский физико-технический институт, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), швейцария, сергей кравцов