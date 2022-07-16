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Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 16.07.2022
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Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике
Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 16.07.2022
Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике
Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T17:43
2022-07-16T18:00
россия
общество
образование - общество
московский физико-технический институт
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
швейцария
сергей кравцов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ."Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей", - говорится в сообщении.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике являются показателем высокого уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне."С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – приводятся в документе слова министра.В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. В 2021 году на Международной физической олимпиаде все пять членов российской сборной также завоевали золотые медали, тогда соревнования принимал Вильнюсский университет.
https://ria.ru/20220716/olimpiada-1802918839.html
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россия, общество, образование - общество, московский физико-технический институт, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), швейцария, сергей кравцов
17:43 16.07.2022 (обновлено: 18:00 16.07.2022)
 
Российские школьники победили на международной олимпиаде по физике

Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике

© Фото : Минпросвещения РоссииРоссийские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022
Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Минпросвещения России
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все российские участники международной олимпиады по физике, которая в этом году была организована в Швейцарии, второй год подряд заняли первое место, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Российские школьники стали победителями 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO2022 (International Physics Olympiad), завоевав пять золотых медалей", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 12:28
Путин поздравил победителей Международной математической олимпиады
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успехи российских школьников на олимпиаде по математике, а теперь и по физике являются показателем высокого уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам, которые уже в школе изучают на углубленном уровне.
"С радостью поздравляю школьников, их наставников с этой блистательной победой. Яркий результат станет примером для многих ребят, которые еще не определились с тем, что им интересно. Безусловно, это и прекрасный стимул для ведущих отечественных работодателей, чтобы они уже в старшей школе обратили внимание на талантливых ребят и в дальнейшем вели их на профессиональном пути. Мы со своей стороны обязательно поможем в этой работе", – приводятся в документе слова министра.
В этом году соревнования были организованы Швейцарией. Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ. Международная олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 11 и 13 июля. На них участники продемонстрировали различные навыки в решении теоретических и практических задач.
Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодные международные соревнования по физике среди старшеклассников разных стран. В 2021 году на Международной физической олимпиаде все пять членов российской сборной также завоевали золотые медали, тогда соревнования принимал Вильнюсский университет.
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 09:35
Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по химии
 
РоссияОбществоОбразование - ОбществоМосковский физико-технический институтМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ШвейцарияСергей Кравцов
 
 
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