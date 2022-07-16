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Клишас призвал к ответным жестким действиям России после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
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Клишас призвал к ответным жестким действиям России после обстрелов ВСУ
Клишас призвал к ответным жестким действиям России после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2022
Клишас призвал к ответным жестким действиям России после обстрелов ВСУ
Ответные действия России в связи с обстрелами ее территории со стороны Украины должны быть жесткими, уверен глава конституционного комитета Совфеда Андрей... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T11:26
2022-07-16T12:17
в мире
россия
украина
курская область
вооруженные силы рф
роман старовойт
андрей клишас
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ответные действия России в связи с обстрелами ее территории со стороны Украины должны быть жесткими, уверен глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.В субботу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах со стороны Украины приграничного поселка Теткино. По его словам, зафиксировано более 20 "прилетов", пострадавших нет, повреждены несколько домов."Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться", - написал Клишас в своем Telegram-канале, процитировав также сообщение о случившемся в субботу в Курской области.В субботу пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов. Министр заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.
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в мире, россия, украина, курская область, вооруженные силы рф, роман старовойт, андрей клишас
11:26 16.07.2022 (обновлено: 12:17 16.07.2022)
 
Клишас призвал к ответным жестким действиям России после обстрелов ВСУ

Сенатор Андрей Клишас призвал жестко отвечать на обстрелы ВСУ российских территорий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ответные действия России в связи с обстрелами ее территории со стороны Украины должны быть жесткими, уверен глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
В субботу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах со стороны Украины приграничного поселка Теткино. По его словам, зафиксировано более 20 "прилетов", пострадавших нет, повреждены несколько домов.
"Без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться", - написал Клишас в своем Telegram-канале, процитировав также сообщение о случившемся в субботу в Курской области.
В субботу пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным жителям Донбасса и других регионов. Министр заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о текущей обстановке, действиях противника и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 10:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки потеряли 54 человека, сообщили в ЛНР
 
В миреРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы РФРоман СтаровойтАндрей Клишас
 
 
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