https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html

Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса - РИА Новости, 16.07.2022

Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:59

2022-07-16T02:59

2022-07-16T06:02

в мире

джамаль хашукджи

саудовская аравия

сша

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839609_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_71430897a7da45b157586dfc7449481d.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео эпизода опубликовала во "ВКонтакте" востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.“Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?" — спросила журналистка.Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности бен Салмана за произошедшее.

https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден