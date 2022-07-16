Рейтинг@Mail.ru
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса - РИА Новости, 16.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220716/nasmeshka-1802887482.html
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса - РИА Новости, 16.07.2022
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T02:59
2022-07-16T06:02
в мире
джамаль хашукджи
саудовская аравия
сша
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839609_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_71430897a7da45b157586dfc7449481d.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео эпизода опубликовала во "ВКонтакте" востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.“Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?" — спросила журналистка.Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности бен Салмана за произошедшее.
https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839609_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fe3e22eaa921af8f174beebe4d5b7715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джо байден
02:59 16.07.2022 (обновлено: 06:02 16.07.2022)
 
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

Наследный принц Мухаммед бен Салман усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео эпизода опубликовала во "ВКонтакте" востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.
В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.
“Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?" — спросила журналистка.
Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности бен Салмана за произошедшее.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 15:13
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд
 
В миреДжамаль ХашукджиСаудовская АравияСШАМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала