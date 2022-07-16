02:59 16.07.2022 (обновлено: 06:02 16.07.2022)
Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
Наследный принц Мухаммед бен Салман усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопроса
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос журналистки об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Видео эпизода опубликовала во "ВКонтакте" востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.
В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.
“Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?" — спросила журналистка.
Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах, назвал ситуацию "возмутительной" и заявил об ответственности бен Салмана за произошедшее.