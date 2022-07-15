https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802880818.html
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.07.2022
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, об этом... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:39
2022-07-15T23:39
2022-07-15T23:39
в мире
цены на нефть
джамаль хашукджи
сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, об этом он заявил журналистам в ходе визита в эту страну.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на причастность принца к произошедшему в 2018 году в Турции убийству саудовского журналиста газеты Washington Post Джамаля Хашукджи. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед визитом Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем. На этом фоне теплая встреча Байдена и наследного принца вызвала резкую критику на родине Байдена. "Я не жалею ни о чем, о чем я говорил", - повторил журналистам президент США.Комментируя свой обмен прикосновениями сжатой в кулак руки с наследным принцем - жест, ставший аналогом рукопожатию из-за пандемии коронавируса, Байден засмеялся. "Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, уверен ли он в том, что аналогичный убийству Хашукджи инцидент не повторится."Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше",- сказал президент США в ответ на критику в свой адрес. "Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду", - резюмировал Байден.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, сша, саудовская аравия, турция
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, об этом он заявил журналистам в ходе визита в эту страну.
"Я не жалею ни о чем, о чем я говорил. То, что произошло с Хашукджи было возмутительно ", - сказал Байден.
В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию
, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на причастность принца к произошедшему в 2018 году в Турции
убийству саудовского журналиста газеты Washington Post Джамаля Хашукджи
. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед визитом Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США
и наследным принцем. На этом фоне теплая встреча Байдена и наследного принца вызвала резкую критику на родине Байдена. "Я не жалею ни о чем, о чем я говорил", - повторил журналистам президент США.
Комментируя свой обмен прикосновениями сжатой в кулак руки с наследным принцем - жест, ставший аналогом рукопожатию из-за пандемии коронавируса, Байден засмеялся. "Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, уверен ли он в том, что аналогичный убийству Хашукджи инцидент не повторится.
"Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше",- сказал президент США в ответ на критику в свой адрес. "Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду", - резюмировал Байден.