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Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии

Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии - РИА Новости, 15.07.2022

Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах в адрес Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, об этом... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:39

2022-07-15T23:39

2022-07-15T23:39

в мире

цены на нефть

джамаль хашукджи

сша

саудовская аравия

турция

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, об этом он заявил журналистам в ходе визита в эту страну.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на причастность принца к произошедшему в 2018 году в Турции убийству саудовского журналиста газеты Washington Post Джамаля Хашукджи. В ходе предвыборной кампании Байден за инцидент с Хашукджи обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя", а перед визитом Белый дом не только обещал поднять тему убийства и проблемы прав человека с руководством королевства, но заявлял о том, что не планирует переговоров между президентом США и наследным принцем. На этом фоне теплая встреча Байдена и наследного принца вызвала резкую критику на родине Байдена. "Я не жалею ни о чем, о чем я говорил", - повторил журналистам президент США.Комментируя свой обмен прикосновениями сжатой в кулак руки с наследным принцем - жест, ставший аналогом рукопожатию из-за пандемии коронавируса, Байден засмеялся. "Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, уверен ли он в том, что аналогичный убийству Хашукджи инцидент не повторится."Я только что ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше",- сказал президент США в ответ на критику в свой адрес. "Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду", - резюмировал Байден.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802879842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, джамаль хашукджи, сша, саудовская аравия, турция