В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"
В 35 километрах от Ленинградской области заметили моржиху, которая бывала на Куршской косе
© Фото : Михаил ШлемовСамка моржа
© Фото : Михаил Шлемов
Самка моржа . Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Впервые животное заметили на российской части Куршской косы, недалеко от литовской границы, 30 июня. Специалисты не исключали, что он приплыл с течением из Польши. В ночь с 3 на 4 июля ластоногое видели в Латвии.
"Тем временем, к Петербургу по Балтийскому морю приближается настоящий морж! Только что это животное видели на берегу в финской Хамине, всего в 35 километрах от Ленинградской области. <...> Посмотрим, что будет дальше. Возможно, животное имеет проблемы со здоровьем и плывет в наш известный на Балтике центр. С волнением ожидаем увидеть моржиху на пляжах Курортного района", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Фонд друзей балтийской нерпы является общественной организацией по спасению морских млекопитающих балтийского региона. В этой работе с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.