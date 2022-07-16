https://ria.ru/20220716/morzhikha-1802984642.html

В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"

В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница" - РИА Новости, 16.07.2022

В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"

Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T22:09

2022-07-16T22:09

2022-07-16T22:09

хорошие новости

общество

санкт-петербург

балтийское море

ленинградская область

гуп «водоканал санкт-петербурга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95576/63/955766355_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_a8cbd6623184915d27483e37973f5681.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.Впервые животное заметили на российской части Куршской косы, недалеко от литовской границы, 30 июня. Специалисты не исключали, что он приплыл с течением из Польши. В ночь с 3 на 4 июля ластоногое видели в Латвии."Тем временем, к Петербургу по Балтийскому морю приближается настоящий морж! Только что это животное видели на берегу в финской Хамине, всего в 35 километрах от Ленинградской области. <...> Посмотрим, что будет дальше. Возможно, животное имеет проблемы со здоровьем и плывет в наш известный на Балтике центр. С волнением ожидаем увидеть моржиху на пляжах Курортного района", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Фонд друзей балтийской нерпы является общественной организацией по спасению морских млекопитающих балтийского региона. В этой работе с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.

https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html

санкт-петербург

балтийское море

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, санкт-петербург, балтийское море, ленинградская область, гуп «водоканал санкт-петербурга