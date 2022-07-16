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В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница" - РИА Новости, 16.07.2022
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https://ria.ru/20220716/morzhikha-1802984642.html
В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"
В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница" - РИА Новости, 16.07.2022
В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"
Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T22:09
2022-07-16T22:09
хорошие новости
общество
санкт-петербург
балтийское море
ленинградская область
гуп «водоканал санкт-петербурга
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.Впервые животное заметили на российской части Куршской косы, недалеко от литовской границы, 30 июня. Специалисты не исключали, что он приплыл с течением из Польши. В ночь с 3 на 4 июля ластоногое видели в Латвии."Тем временем, к Петербургу по Балтийскому морю приближается настоящий морж! Только что это животное видели на берегу в финской Хамине, всего в 35 километрах от Ленинградской области. &lt;...&gt; Посмотрим, что будет дальше. Возможно, животное имеет проблемы со здоровьем и плывет в наш известный на Балтике центр. С волнением ожидаем увидеть моржиху на пляжах Курортного района", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Фонд друзей балтийской нерпы является общественной организацией по спасению морских млекопитающих балтийского региона. В этой работе с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
https://ria.ru/20220713/nerpy-1802274623.html
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общество, санкт-петербург, балтийское море, ленинградская область, гуп «водоканал санкт-петербурга
22:09 16.07.2022
 
В сторону Петербурга по Балтийскому морю плывет моржиха-"путешественница"

В 35 километрах от Ленинградской области заметили моржиху, которая бывала на Куршской косе

© Фото : Михаил ШлемовСамка моржа
Самка моржа - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Фото : Михаил Шлемов
Самка моржа . Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Моржиха, которая приплывала на Куршскую косу в Калининградской области, заметили на берегу в Финляндии, всего в 35 километрах от Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Впервые животное заметили на российской части Куршской косы, недалеко от литовской границы, 30 июня. Специалисты не исключали, что он приплыл с течением из Польши. В ночь с 3 на 4 июля ластоногое видели в Латвии.
"Тем временем, к Петербургу по Балтийскому морю приближается настоящий морж! Только что это животное видели на берегу в финской Хамине, всего в 35 километрах от Ленинградской области. <...> Посмотрим, что будет дальше. Возможно, животное имеет проблемы со здоровьем и плывет в наш известный на Балтике центр. С волнением ожидаем увидеть моржиху на пляжах Курортного района", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Фонд друзей балтийской нерпы является общественной организацией по спасению морских млекопитающих балтийского региона. В этой работе с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
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Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургБалтийское мореЛенинградская областьГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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