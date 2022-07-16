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Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 16.07.2022
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Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 16.07.2022
Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:15
2022-07-16T14:15
в мире
леонид пасечник
харьковская область
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Как сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации Харьковской области, договор предусматривает более 20 статей в различных сферах интеграции: от гуманитарной помощи до сотрудничества в торговле, культуре и молодежной политике. Кроме этого стороны обязуются совместно защищать друг друга от внешней агрессии, а также взаимно признают правомочными все официальные документы, выпускаемые органами власти."Помощь ближнему – это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания – было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, территория Харьковской области в скором времени будет полностью освобождена от нацистов."И мы, безусловно, поможем соседям в этом!" - заявил Пасечник.
https://ria.ru/20220713/dipotnosheniya-1802089250.html
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в мире, леонид пасечник, харьковская область, луганская народная республика
14:15 16.07.2022
 
Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Глава Харьковской области Ганчев и глава ЛНР Пасечник подписали договор о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации Харьковской области, договор предусматривает более 20 статей в различных сферах интеграции: от гуманитарной помощи до сотрудничества в торговле, культуре и молодежной политике. Кроме этого стороны обязуются совместно защищать друг друга от внешней агрессии, а также взаимно признают правомочными все официальные документы, выпускаемые органами власти.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 00:21
ЛНР рассчитывает вскоре установить дипотношения с Сирией, заявил Пасечник
"Помощь ближнему – это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания – было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, территория Харьковской области в скором времени будет полностью освобождена от нацистов.
"И мы, безусловно, поможем соседям в этом!" - заявил Пасечник.
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В миреЛеонид ПасечникХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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