https://ria.ru/20220716/lnr-1802932455.html

Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 16.07.2022

Харьковская область и ЛНР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:15

2022-07-16T14:15

2022-07-16T14:15

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леонид пасечник

харьковская область

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Как сообщили корреспонденту РИА Новости в администрации Харьковской области, договор предусматривает более 20 статей в различных сферах интеграции: от гуманитарной помощи до сотрудничества в торговле, культуре и молодежной политике. Кроме этого стороны обязуются совместно защищать друг друга от внешней агрессии, а также взаимно признают правомочными все официальные документы, выпускаемые органами власти."Помощь ближнему – это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области. Сегодня этот процесс обрел более четкие очертания – было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Луганской Народной Республикой и Харьковской областью", - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, территория Харьковской области в скором времени будет полностью освобождена от нацистов."И мы, безусловно, поможем соседям в этом!" - заявил Пасечник.

https://ria.ru/20220713/dipotnosheniya-1802089250.html

харьковская область

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в мире, леонид пасечник, харьковская область, луганская народная республика