08:00 16.07.2022 (обновлено: 08:04 16.07.2022)
Дело "Сети"*. Кого обвиняют в одном из самых громких убийств
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииКадр из видео с места обнаружения под Рязанью тела, предположительно, Екатерины Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК России завершили расследование двойного убийства, которое, по их версии, совершил участник террористической организации "Сеть"* вместе с другом. Один теперь за решеткой, второй — в бегах. Остальные члены подпольного сообщества уже осуждены по другим статьям.
Тело в лесу
В апреле 2017-го в Пензе пропали 19-летняя Екатерина Левченко и 21-летний Артем Дорофеев. Первыми в полицию обратились родные молодого человека. По всему городу и в местных пабликах разместили фотографии. Искали и оперативники, и волонтеры.
То и дело поступала информация, что похожую пару видели в разных районах. Друзья предполагали, что Артем и Катя могли переехать. Почему без предупреждения — загадка.
© Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"Артем Дорофеев
© Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"
Артем Дорофеев
Спустя несколько месяцев, в ноябре, возле деревни Лопухи Рязанской области грибники обнаружили мужское тело с огнестрельными и ножевыми ранениями. На вид погибшему было 25-30 лет, документы отсутствовали. Два года труп числился неопознанным. Лишь осенью 2019-го с помощью теста ДНК эксперты установили: это и был пропавший Дорофеев. Тогда же возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В 2020-м неподалеку нашли и закопанное тело девушки. К тому времени имя одного из подозреваемых уже было известно. Правда, по совершенно другому делу.
Екатерина Левченко
Екатерина Левченко
Разведчики, саперы и медики
В октябре 2017-го сотрудники пензенской ГИБДД остановили машину 20-летнего студента местного педуниверситета Егора Зорина. В карманах и салоне — наркотики. Причем довольно много.
Молодой человек охотно сотрудничал со следствием и, чтобы скостить срок, сообщил о действующем уже два года террористическом сообществе. Материалы сразу передали в ФСБ.
По словам Зорина, весной 2015-го 27-летний инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев и 23-летний студент-физик Илья Шакурский объединили вокруг себя несколько знакомых, которые увлекались страйкболом, придерживались антифашистских и анархических взглядов. Первую ячейку назвали "5.11" (дата казни пензенского революционера Николая Пчелинцева, повешенного в 1907-м). В нее вошли пять человек, включая 25-летнего бывшего моряка Максима Иванкина.
Вскоре похожие ячейки — "Восход", "Мск", "Марсово поле" — появились в Санкт-Петербурге и Москве, где у Пчелинцева и Шакурского были приятели. Костяк составили представители так называемых антифа, в основном студенты.
У сообщества был устав, участники делились на разведчиков (они занимались подбором кандидатов), саперов (изготавливали взрывные устройства), связистов (отвечали за конспирацию) и медиков.
Как выяснили оперативники ФСБ, основная цель организации — "дестабилизация обстановки в стране и изменение конституционного строя". Теракты планировали устроить во время выборов президента и чемпионата мира. Также готовили атаки на офисы "Единой России", органы власти и военкоматы.
"Борцы с режимом" обзавелись огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Регулярно меняли телефоны и сим-карты. Тренировались в лесах и заброшенных зданиях.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники запрещенной в России террористической организации "Сеть" Виктор Филинков (слева) и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Участники запрещенной в России террористической организации "Сеть" Виктор Филинков (слева) и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Поддержка общества
Впрочем, до реальных столкновений не дошло. После задержания Зорина аресты продолжались несколько месяцев. Во время обысков обнаружили незарегистрированное оружие и запрещенную литературу. В итоге за решеткой оказались 11 человек.
Кроме Зорина, со следователями сотрудничал еще один член "Сети"* — Игорь Шишкин. Благодаря ему собрали достаточную доказательную базу, и материалы передали в суды Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.
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В феврале 2020-го Пчелинцева приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Шакурского — к 16, Иванкина — к 13. Будучи под домашним арестом, тот сбежал и несколько месяцев находился в федеральном розыске. Задержали в Москве.
Остальные получили от шести до четырнадцати лет. Среди статей обвинения — организация и участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконное хранение оружия. Вину никто не признал.
Новые признания
После публикаций в СМИ два года назад рассказа приятеля осужденного Иванкина — Алексея Полтавца — расследование убийства Дорофеева и Левченко сдвинулось с мертвой точки. По данным МВД, Полтавец не был членом "Сети"*, но знал многих участников. Он бежал за границу и без особой опаски сообщил о деталях жестокого преступления.
Фото с места обнаружения тела, предположительно, Екатерины Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*
Фото с места обнаружения тела, предположительно, Екатерины Левченко — знакомой фигурантов дела "Сети"*
По его словам, Левченко и Дорофеев тесно общались с членами организации, знали, что те зарабатывают на наркотиках, и решили рассказать обо всем полицейским. Но не в Пензе — поэтому и уехали без предупреждения.
Иванкин и Полтавец узнали об этом, выследили их, заманили в лес и убили.
Иванкин сначала сознался, затем отказался от показаний — якобы их выбили. Как сообщил адвокат потерпевших Алексей Михальчик, расследование тем не менее довели до конца. Материалы скоро передадут в прокуратуру.
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Нового суда Иванкин будет дожидаться в СИЗО. Полтавца же объявили в федеральный розыск. По данным из открытых источников, он может скрываться на Украине. Если вину докажут, обоим грозит срок вплоть до пожизненного.
*Террористическая организация, запрещенная в России.