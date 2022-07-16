https://ria.ru/20220716/kriminal-1802819385.html

Дело "Сети"*. Кого обвиняют в одном из самых громких убийств

Дело "Сети"*. Кого обвиняют в одном из самых громких убийств - РИА Новости, 16.07.2022

Дело "Сети"*. Кого обвиняют в одном из самых громких убийств

Сотрудники СК России завершили расследование двойного убийства, которое, по их версии, совершил участник террористической организации "Сеть"* вместе с другом... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:04

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники СК России завершили расследование двойного убийства, которое, по их версии, совершил участник террористической организации "Сеть"* вместе с другом. Один теперь за решеткой, второй — в бегах. Остальные члены подпольного сообщества уже осуждены по другим статьям.Тело в лесуВ апреле 2017-го в Пензе пропали 19-летняя Екатерина Левченко и 21-летний Артем Дорофеев. Первыми в полицию обратились родные молодого человека. По всему городу и в местных пабликах разместили фотографии. Искали и оперативники, и волонтеры.То и дело поступала информация, что похожую пару видели в разных районах. Друзья предполагали, что Артем и Катя могли переехать. Почему без предупреждения — загадка.Спустя несколько месяцев, в ноябре, возле деревни Лопухи Рязанской области грибники обнаружили мужское тело с огнестрельными и ножевыми ранениями. На вид погибшему было 25-30 лет, документы отсутствовали. Два года труп числился неопознанным. Лишь осенью 2019-го с помощью теста ДНК эксперты установили: это и был пропавший Дорофеев. Тогда же возбудили уголовное дело по статье "Убийство".В 2020-м неподалеку нашли и закопанное тело девушки. К тому времени имя одного из подозреваемых уже было известно. Правда, по совершенно другому делу.Разведчики, саперы и медикиВ октябре 2017-го сотрудники пензенской ГИБДД остановили машину 20-летнего студента местного педуниверситета Егора Зорина. В карманах и салоне — наркотики. Причем довольно много.Молодой человек охотно сотрудничал со следствием и, чтобы скостить срок, сообщил о действующем уже два года террористическом сообществе. Материалы сразу передали в ФСБ.По словам Зорина, весной 2015-го 27-летний инструктор по стрельбе Дмитрий Пчелинцев и 23-летний студент-физик Илья Шакурский объединили вокруг себя несколько знакомых, которые увлекались страйкболом, придерживались антифашистских и анархических взглядов. Первую ячейку назвали "5.11" (дата казни пензенского революционера Николая Пчелинцева, повешенного в 1907-м). В нее вошли пять человек, включая 25-летнего бывшего моряка Максима Иванкина.Вскоре похожие ячейки — "Восход", "Мск", "Марсово поле" — появились в Санкт-Петербурге и Москве, где у Пчелинцева и Шакурского были приятели. Костяк составили представители так называемых антифа, в основном студенты.У сообщества был устав, участники делились на разведчиков (они занимались подбором кандидатов), саперов (изготавливали взрывные устройства), связистов (отвечали за конспирацию) и медиков.Как выяснили оперативники ФСБ, основная цель организации — "дестабилизация обстановки в стране и изменение конституционного строя". Теракты планировали устроить во время выборов президента и чемпионата мира. Также готовили атаки на офисы "Единой России", органы власти и военкоматы."Борцы с режимом" обзавелись огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Регулярно меняли телефоны и сим-карты. Тренировались в лесах и заброшенных зданиях.Поддержка обществаВпрочем, до реальных столкновений не дошло. После задержания Зорина аресты продолжались несколько месяцев. Во время обысков обнаружили незарегистрированное оружие и запрещенную литературу. В итоге за решеткой оказались 11 человек.Кроме Зорина, со следователями сотрудничал еще один член "Сети"* — Игорь Шишкин. Благодаря ему собрали достаточную доказательную базу, и материалы передали в суды Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.В феврале 2020-го Пчелинцева приговорили к 18 годам колонии строгого режима, Шакурского — к 16, Иванкина — к 13. Будучи под домашним арестом, тот сбежал и несколько месяцев находился в федеральном розыске. Задержали в Москве.Остальные получили от шести до четырнадцати лет. Среди статей обвинения — организация и участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконное хранение оружия. Вину никто не признал.Новые признанияПосле публикаций в СМИ два года назад рассказа приятеля осужденного Иванкина — Алексея Полтавца — расследование убийства Дорофеева и Левченко сдвинулось с мертвой точки. По данным МВД, Полтавец не был членом "Сети"*, но знал многих участников. Он бежал за границу и без особой опаски сообщил о деталях жестокого преступления.По его словам, Левченко и Дорофеев тесно общались с членами организации, знали, что те зарабатывают на наркотиках, и решили рассказать обо всем полицейским. Но не в Пензе — поэтому и уехали без предупреждения.Иванкин и Полтавец узнали об этом, выследили их, заманили в лес и убили.Иванкин сначала сознался, затем отказался от показаний — якобы их выбили. Как сообщил адвокат потерпевших Алексей Михальчик, расследование тем не менее довели до конца. Материалы скоро передадут в прокуратуру.Нового суда Иванкин будет дожидаться в СИЗО. Полтавца же объявили в федеральный розыск. По данным из открытых источников, он может скрываться на Украине. Если вину докажут, обоим грозит срок вплоть до пожизненного.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769646477.html

https://ria.ru/20211209/ubiystvo-1762800656.html

https://ria.ru/20211130/kuschevka-1761317187.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, справки, пенза, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), гибдд мвд рф