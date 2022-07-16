https://ria.ru/20220716/kontsert-1802863155.html
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля - РИА Новости, 16.07.2022
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля
На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T05:39
2022-07-16T05:39
2022-07-16T05:39
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые горячие шоу этого июля — в подборке РИА Новости.Петр Налич и "веселые бабури"Именно так музыкант называет жанр, который сам создал. Артист предлагает погрузиться в легкую, ироничную и одновременно наполненную глубокими смыслами атмосферу уже 17 июля.Вместе со своей командой Петр Налич выступит в Москве на концертной площадке Summer Stage. Ожидается, что на шоу прозвучат и "Guitar", и "Come to my boudoir".Дата: 17 июля.Лолита выступает на крышеОдна из самых зажигательных российских артисток устраивает концерт 21 июля на крыше Roof Place в Санкт-Петербурге.Послушать и потанцевать под честные хиты Лолиты можно будет с видом на Финский залив. Не забудьте повторить слова песен "Ориентация север", "По-другому" и "На Титанике", чтобы в самый неподходящий момент не нахлынули "слезы" и "паника".Дата: 21 июля.Филипп Киркоров приглашает в СочиКороль отечественной эстрады выступит с премьерой на черноморском побережье в КЗ "Фестивальный". Народный артист России презентует в Сочи новую программу "Gold. The Greatest Hits", посвященную своему 55-летию.Готовьте много цветов и носовых платков, потому что под "Я за тебя умру" и "Снег" (она же "Если хочешь идти — иди") вряд ли удастся сдержать эмоции.Дата: 22 июля.VK Fest — "Танцуют все"Причем сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Одно из самых ожидаемых событий этого июля и всего лето продлится два дня — 23 и 24 июля.Все эти дни перед зрителями будут выступать Jah Khalib, Егор Крид, Мари Краймбрери, The Hatters, Mary Gu, Елка, Jony и многие другие. Немного мрака добавит Pharaoh, а ностальгии Pizza.А перед этим все звезды пройдутся по синей ковровой дорожке (изюминка фестиваля).Даты: 23 и 24 июля.Tesla Boy и англоязычный синти-попПрозвучит 28 июля на Summer Stage в Москве. Электро, романтика и звуки синтезатора окутают концертное пространство и станут финальным аккордом июльской волны концертов.Не исключено, что фронтмен Tesla Boy Антон Севидов удивит слушателей чем-нибудь еще. Ведь группа постоянно экспериментирует со звуком, чем давно покорила зарубежные и столичные танцполы.Дата: 28 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, музыка, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, петр налич, филипп киркоров, егор крид, сочи, москва, санкт-петербург, tesla motors, the hatters
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые горячие шоу этого июля — в подборке РИА Новости.
Петр Налич и "веселые бабури"
Именно так музыкант называет жанр, который сам создал. Артист предлагает погрузиться в легкую, ироничную и одновременно наполненную глубокими смыслами атмосферу уже 17 июля.
Вместе со своей командой Петр Налич выступит в Москве на концертной площадке Summer Stage. Ожидается, что на шоу прозвучат и "Guitar", и "Come to my boudoir".
Лолита выступает на крыше
Одна из самых зажигательных российских артисток устраивает концерт 21 июля на крыше Roof Place в Санкт-Петербурге.
Послушать и потанцевать под честные хиты Лолиты можно будет с видом на Финский залив. Не забудьте повторить слова песен "Ориентация север", "По-другому" и "На Титанике", чтобы в самый неподходящий момент не нахлынули "слезы" и "паника".
Филипп Киркоров приглашает в Сочи
Король отечественной эстрады выступит с премьерой на черноморском побережье в КЗ "Фестивальный". Народный артист России презентует в Сочи новую программу "Gold. The Greatest Hits", посвященную своему 55-летию.
Готовьте много цветов и носовых платков, потому что под "Я за тебя умру" и "Снег" (она же "Если хочешь идти — иди") вряд ли удастся сдержать эмоции.
Причем сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Одно из самых ожидаемых событий этого июля и всего лето продлится два дня — 23 и 24 июля.
Все эти дни перед зрителями будут выступать Jah Khalib, Егор Крид, Мари Краймбрери, The Hatters, Mary Gu, Елка, Jony и многие другие. Немного мрака добавит Pharaoh, а ностальгии Pizza.
А перед этим все звезды пройдутся по синей ковровой дорожке (изюминка фестиваля).
2 из 6
Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
4 из 6
Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
5 из 6
Девушка на фестивале VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
6 из 6
Мальчик на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
2 из 6
Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области
4 из 6
Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
5 из 6
Девушка на фестивале VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
6 из 6
Мальчик на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
Tesla Boy и англоязычный синти-поп
Прозвучит 28 июля на Summer Stage в Москве. Электро, романтика и звуки синтезатора окутают концертное пространство и станут финальным аккордом июльской волны концертов.
1 из 1
Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
1 из 1
Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Не исключено, что фронтмен Tesla Boy Антон Севидов удивит слушателей чем-нибудь еще. Ведь группа постоянно экспериментирует со звуком, чем давно покорила зарубежные и столичные танцполы.