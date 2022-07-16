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Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля - РИА Новости, 16.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220716/kontsert-1802863155.html
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля - РИА Новости, 16.07.2022
Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля
На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T05:39
2022-07-16T05:39
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые горячие шоу этого июля — в подборке РИА Новости.Петр Налич и "веселые бабури"Именно так музыкант называет жанр, который сам создал. Артист предлагает погрузиться в легкую, ироничную и одновременно наполненную глубокими смыслами атмосферу уже 17 июля.Вместе со своей командой Петр Налич выступит в Москве на концертной площадке Summer Stage. Ожидается, что на шоу прозвучат и "Guitar", и "Come to my boudoir".Дата: 17 июля.Лолита выступает на крышеОдна из самых зажигательных российских артисток устраивает концерт 21 июля на крыше Roof Place в Санкт-Петербурге.Послушать и потанцевать под честные хиты Лолиты можно будет с видом на Финский залив. Не забудьте повторить слова песен "Ориентация север", "По-другому" и "На Титанике", чтобы в самый неподходящий момент не нахлынули "слезы" и "паника".Дата: 21 июля.Филипп Киркоров приглашает в СочиКороль отечественной эстрады выступит с премьерой на черноморском побережье в КЗ "Фестивальный". Народный артист России презентует в Сочи новую программу "Gold. The Greatest Hits", посвященную своему 55-летию.Готовьте много цветов и носовых платков, потому что под "Я за тебя умру" и "Снег" (она же "Если хочешь идти — иди") вряд ли удастся сдержать эмоции.Дата: 22 июля.VK Fest — "Танцуют все"Причем сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Одно из самых ожидаемых событий этого июля и всего лето продлится два дня — 23 и 24 июля.Все эти дни перед зрителями будут выступать Jah Khalib, Егор Крид, Мари Краймбрери, The Hatters, Mary Gu, Елка, Jony и многие другие. Немного мрака добавит Pharaoh, а ностальгии Pizza.А перед этим все звезды пройдутся по синей ковровой дорожке (изюминка фестиваля).Даты: 23 и 24 июля.Tesla Boy и англоязычный синти-попПрозвучит 28 июля на Summer Stage в Москве. Электро, романтика и звуки синтезатора окутают концертное пространство и станут финальным аккордом июльской волны концертов.Не исключено, что фронтмен Tesla Boy Антон Севидов удивит слушателей чем-нибудь еще. Ведь группа постоянно экспериментирует со звуком, чем давно покорила зарубежные и столичные танцполы.Дата: 28 июля.
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культура, новости культуры, музыка, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, петр налич, филипп киркоров, егор крид, сочи, москва, санкт-петербург, tesla motors, the hatters
05:39 16.07.2022
 

Лолита поет на крыше, Киркоров в Сочи: самые жаркие концерты июля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На календаре середина лета. Но еще есть возможность заполнить его яркими впечатлениями: например, сходить на концерт — не один и не только в Москве. Самые горячие шоу этого июля — в подборке РИА Новости.

Петр Налич и "веселые бабури"

Именно так музыкант называет жанр, который сам создал. Артист предлагает погрузиться в легкую, ироничную и одновременно наполненную глубокими смыслами атмосферу уже 17 июля.
Вместе со своей командой Петр Налич выступит в Москве на концертной площадке Summer Stage. Ожидается, что на шоу прозвучат и "Guitar", и "Come to my boudoir".
Дата: 17 июля.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Петр Налич
Музыкант Петр Налич - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музыкант Петр Налич

Лолита выступает на крыше

Одна из самых зажигательных российских артисток устраивает концерт 21 июля на крыше Roof Place в Санкт-Петербурге.
Послушать и потанцевать под честные хиты Лолиты можно будет с видом на Финский залив. Не забудьте повторить слова песен "Ориентация север", "По-другому" и "На Титанике", чтобы в самый неподходящий момент не нахлынули "слезы" и "паника".
Дата: 21 июля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"

Филипп Киркоров приглашает в Сочи

Король отечественной эстрады выступит с премьерой на черноморском побережье в КЗ "Фестивальный". Народный артист России презентует в Сочи новую программу "Gold. The Greatest Hits", посвященную своему 55-летию.
Готовьте много цветов и носовых платков, потому что под "Я за тебя умру" и "Снег" (она же "Если хочешь идти — иди") вряд ли удастся сдержать эмоции.
Дата: 22 июля.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на конкурсе "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Филипп Киркоров выступает на конкурсе "Новая волна - 2019" в Сочи

VK Fest — "Танцуют все"

Причем сразу в трех городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Одно из самых ожидаемых событий этого июля и всего лето продлится два дня — 23 и 24 июля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Егор Крид

Певец Егор Крид во время выступления
1 из 2

Егор Крид

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери во время выступления на международном музыкальном фестивале Жара
2 из 2

Мари Краймбрери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Егор Крид

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Мари Краймбрери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Все эти дни перед зрителями будут выступать Jah Khalib, Егор Крид, Мари Краймбрери, The Hatters, Mary Gu, Елка, Jony и многие другие. Немного мрака добавит Pharaoh, а ностальгии Pizza.
А перед этим все звезды пройдутся по синей ковровой дорожке (изюминка фестиваля).
Даты: 23 и 24 июля.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елка

Певица Ёлка выступает на концерте в рамках фестиваля аэростатов в Сочи
1 из 6

Елка

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области

Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской области
2 из 6

Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Mary Gu

Певица Mary Gu во время выступления на первом музыкальном международном фестивале ЖАРА KIDS FEST
3 из 6

Певица Mary Gu

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
4 из 6

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка на фестивале VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Девушка на фестивале VK Fest
5 из 6

Девушка на фестивале VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Мальчик на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Мальчик на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
6 из 6

Мальчик на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 6

Елка

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 6

Участники группы The Hatters выступают на закрытии фестиваля "Нашествие" в поселке Большое Завидово в Тверской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 6

Певица Mary Gu

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
5 из 6

Девушка на фестивале VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 6

Мальчик на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Tesla Boy и англоязычный синти-поп

Прозвучит 28 июля на Summer Stage в Москве. Электро, романтика и звуки синтезатора окутают концертное пространство и станут финальным аккордом июльской волны концертов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления
1 из 1

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 1

Музыкант, создатель группы Tesla Boy Антон Севидов во время выступления в рамках фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Не исключено, что фронтмен Tesla Boy Антон Севидов удивит слушателей чем-нибудь еще. Ведь группа постоянно экспериментирует со звуком, чем давно покорила зарубежные и столичные танцполы.
Дата: 28 июля.
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