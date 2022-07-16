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Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом - РИА Новости, 16.07.2022
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Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом
Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом - РИА Новости, 16.07.2022
Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом
Утвержденный на прошлой неделе флаг Харьковской области поднят над зданием администрации региона в городе Купянске, в церемонии подъема стяга участвовали... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T15:49
2022-07-16T16:09
в мире
россия
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская область), 16 июл - РИА Новости. Утвержденный на прошлой неделе флаг Харьковской области поднят над зданием администрации региона в городе Купянске, в церемонии подъема стяга участвовали активисты местного патриотического молодежного движения "Время первых", передает корреспондент РИА Новости.Ранее на соседних флагштоках перед трехэтажным зданием бывшей районной и городской администрации были вывешены копия Знамени Победы и флаг России.Малиново-сине-красный триколор с изображением золотого российского двуглавого орла по центру был официально утвержден 8 июля. На груди орла располагается щит французского типа, где на зеленом фоне изображены перекрещенные рог изобилия и золотой жезл (кадуцей) с двумя змеями как символ неприкосновенности. Эти элементы с конца XVIII века присутствовали на гербе Харьковской губернии в состава Российской империи.Также в субботу в Луганске глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
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в мире, россия, харьковская область
15:49 16.07.2022 (обновлено: 16:09 16.07.2022)
 
Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом

Над зданием администрации Купянска в Харьковской области подняли флаг с двуглавым орлом

© РИА Новости / Виктор АнтонюкНад администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом
Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Читать ria.ru в
КУПЯНСК (Харьковская область), 16 июл - РИА Новости. Утвержденный на прошлой неделе флаг Харьковской области поднят над зданием администрации региона в городе Купянске, в церемонии подъема стяга участвовали активисты местного патриотического молодежного движения "Время первых", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на соседних флагштоках перед трехэтажным зданием бывшей районной и городской администрации были вывешены копия Знамени Победы и флаг России.
Малиново-сине-красный триколор с изображением золотого российского двуглавого орла по центру был официально утвержден 8 июля. На груди орла располагается щит французского типа, где на зеленом фоне изображены перекрещенные рог изобилия и золотой жезл (кадуцей) с двумя змеями как символ неприкосновенности. Эти элементы с конца XVIII века присутствовали на гербе Харьковской губернии в состава Российской империи.
Также в субботу в Луганске глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
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