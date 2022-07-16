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Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом

Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом - РИА Новости, 16.07.2022

Над администрацией Купянска подняли флаг с двуглавым орлом

Утвержденный на прошлой неделе флаг Харьковской области поднят над зданием администрации региона в городе Купянске, в церемонии подъема стяга участвовали... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T15:49

2022-07-16T15:49

2022-07-16T16:09

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КУПЯНСК (Харьковская область), 16 июл - РИА Новости. Утвержденный на прошлой неделе флаг Харьковской области поднят над зданием администрации региона в городе Купянске, в церемонии подъема стяга участвовали активисты местного патриотического молодежного движения "Время первых", передает корреспондент РИА Новости.Ранее на соседних флагштоках перед трехэтажным зданием бывшей районной и городской администрации были вывешены копия Знамени Победы и флаг России.Малиново-сине-красный триколор с изображением золотого российского двуглавого орла по центру был официально утвержден 8 июля. На груди орла располагается щит французского типа, где на зеленом фоне изображены перекрещенные рог изобилия и золотой жезл (кадуцей) с двумя змеями как символ неприкосновенности. Эти элементы с конца XVIII века присутствовали на гербе Харьковской губернии в состава Российской империи.Также в субботу в Луганске глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, харьковская область