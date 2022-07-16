Россиянам объяснили, как сэкономить на анализах в частной клинике
Юрист Гриценко: на анализах в частной клинике можно сэкономить по программе ОМС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Лечение в частной клинике порой может обходиться очень дорого, причем немалая часть стоимости приходится на анализы. Ноесть ряд способов снизить стоимость лечения, рассказала агентству "Прайм" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.
В первую очередь нужно помнить, что часть анализов можно сдать бесплатно в государственной клинике, к которой вы прикреплены, а врачи частных клиник не имеют права не принимать результаты этих анализов, отметила эксперт.
Во-вторых, частная клиника может участвовать в программе ОМС и предоставлять часть услуг бесплатно.
"Стоит зайти на сайт частной клиники и проверить, возможно они также участвуют в программе ОМС, но забыли сообщить об этом", — пояснила собеседница агентства.
По закону врач обязан обосновать назначение каждого исследования, и вы имеете полное право об этом спросить, заключила Гриценко.
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