https://ria.ru/20220716/ekonomiya-1802881783.html

Россиянам объяснили, как сэкономить на анализах в частной клинике

Россиянам объяснили, как сэкономить на анализах в частной клинике - РИА Новости, 16.07.2022

Россиянам объяснили, как сэкономить на анализах в частной клинике

Лечение в частной клинике порой может обходиться очень дорого, причем немалая часть стоимости приходится на анализы. Ноесть ряд способов снизить стоимость... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T02:15

2022-07-16T02:15

2022-07-16T02:15

общество

россия

ирина гриценко

медицина

экономия

здоровье

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Лечение в частной клинике порой может обходиться очень дорого, причем немалая часть стоимости приходится на анализы. Ноесть ряд способов снизить стоимость лечения, рассказала агентству "Прайм" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.В первую очередь нужно помнить, что часть анализов можно сдать бесплатно в государственной клинике, к которой вы прикреплены, а врачи частных клиник не имеют права не принимать результаты этих анализов, отметила эксперт.Во-вторых, частная клиника может участвовать в программе ОМС и предоставлять часть услуг бесплатно.По закону врач обязан обосновать назначение каждого исследования, и вы имеете полное право об этом спросить, заключила Гриценко.

https://ria.ru/20211028/medpolis-1756748280.html

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общество, россия, ирина гриценко, медицина, экономия, здоровье