https://ria.ru/20220716/dzhonson-1802883597.html

Кандидаты в премьеры не пришли к общему мнению по поводу честности Джонсона

Кандидаты в премьеры не пришли к общему мнению по поводу честности Джонсона - РИА Новости, 16.07.2022

Кандидаты в премьеры не пришли к общему мнению по поводу честности Джонсона

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании по-разному ответили на вопрос о честности подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона во время первых... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T00:34

2022-07-16T00:34

2022-07-16T00:34

в мире

лиз трасс

тереза мэй

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борис джонсон

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании по-разному ответили на вопрос о честности подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона во время первых предвыборных теледебатов в пятницу.Трансляцию вел телеканал Channel 4.Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат был единственным, кто дал прямой и однозначный ответ на вопрос, был ли Джонсон честен."Нет", — сказал он, после чего публика взорвалась аплодисментами.Все остальные участники дебатов предпочли не отвечать категорично, хотя именно это просил сделать ведущий."Иногда", — ответила экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, коротко усмехнувшись. Аудитория рассмеялась вслед за ней.Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, несмотря на напоминание ведущего, отказалась ответить односложно."Были действительно сложные проблемы, и я думаю, он заплатил цену за это", — сказала она.Глава МИД Лиз Трасс также не смогла дать четкого ответа на поставленный вопрос, она предпочла сделать отсылку к прошлым заявлениям самого Джонсона, не высказав, по сути, свое мнение."Он сам сказал, что вещи, о которых он говорил, не были точными на 100%, и я верю этому", — расплывчато ответила она.Экс-глава минфина Риши Сунак, набравший наибольшее количество голосов в первом и втором турах, тоже ушел от категоричного ответа, сведя его к реплике о собственном уходе с поста."Я пытался верить ему на слово как можно дольше, и в конечном итоге я пришел к выводу, что я не мог, и поэтому я подал в отставку… Было несколько причин, почему я ушел в отставку, и доверие и честность были одной из них", — ответил он.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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https://ria.ru/20220714/trass-1802409405.html

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в мире, лиз трасс, тереза мэй, великобритания, борис джонсон