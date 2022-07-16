https://ria.ru/20220716/donbass-1802936309.html

ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе

ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.07.2022

ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе

Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T14:57

2022-07-16T14:57

2022-07-16T16:01

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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости.В частности, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону передовой под Северском.Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы лишить киевский режим возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже освободила всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.При этом украинские военные практически беспрерывно атакуют города и села республик, а также наносят удары по освобожденным территориям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. В результате погибает все большее число мирных жителей.

https://ria.ru/20220715/donbass-1802880471.html

https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

украина

луганская народная республика

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в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия, украина, луганская народная республика, днр