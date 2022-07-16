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ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.07.2022
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ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе
ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.07.2022
ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе
Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T14:57
2022-07-16T16:01
в мире
сергей шойгу
владимир путин
донбасс
россия
украина
луганская народная республика
днр
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ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости.В частности, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону передовой под Северском.Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы лишить киевский режим возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже освободила всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.При этом украинские военные практически беспрерывно атакуют города и села республик, а также наносят удары по освобожденным территориям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. В результате погибает все большее число мирных жителей.
https://ria.ru/20220715/donbass-1802880471.html
https://ria.ru/20220714/velikobritaniya-1802264029.html
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия, украина, луганская народная республика, днр
14:57 16.07.2022 (обновлено: 16:01 16.07.2022)
 
ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе

Российские военные стягивают технику к линии фронта в Донбассе

© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости.
В частности, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону передовой под Северском.
Военнослужащий подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 23:30
Российские военные с риском для жизни спасают мирных жителей Донбасса
Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы лишить киевский режим возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Британские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Британский спецназ учил украинцев пытать и убивать пленных
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже освободила всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
При этом украинские военные практически беспрерывно атакуют города и села республик, а также наносят удары по освобожденным территориям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. В результате погибает все большее число мирных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреСергей ШойгуВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДНР
 
 
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