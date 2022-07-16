14:57 16.07.2022 (обновлено: 16:01 16.07.2022)
ВС России стягивают технику к линии фронта в Донбассе
Российские военные стягивают технику к линии фронта в Донбассе
© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Российские войска стягивают все большее количество современной техники к линии фронта в Донбассе, сообщили корреспонденты РИА Новости.
В частности, журналисты встретили БМПТ "Терминатор", передвигавшийся в сторону передовой под Северском.
Ранее в субботу министр обороны России Сергей Шойгу поручил вооруженным силам нарастить действия на всех направлениях, чтобы лишить киевский режим возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донбассе и других регионах.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Главная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР уже освободила всю территорию Луганской Народной Республики и большую часть Донецкой, включая Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
При этом украинские военные практически беспрерывно атакуют города и села республик, а также наносят удары по освобожденным территориям Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. В результате погибает все большее число мирных жителей.