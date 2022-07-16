21:13 16.07.2022 (обновлено: 22:54 16.07.2022)
В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС
Global Times: Запад, говоря о возможном расширении БРИКС, мыслит в духе холодной войны
Флаги стран — участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.
Автор заметил, что американские и европейские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС "под лозунгом противостояния Востока и Запада".
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"Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства", — написал журналист.
В статье подчеркивается, что группа БРИКС настроена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Намерение же некоторых стран вступить в объединение, по мнению автора, продиктовано неудовлетворенностью системой глобального управления, в которой доминирует Запад.
"У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например основало Новый банк развития", — сообщило издание.
В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "уже в процессе". Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.