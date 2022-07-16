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В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС - РИА Новости, 16.07.2022
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В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС
В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС - РИА Новости, 16.07.2022
В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС
Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T21:13
2022-07-16T22:54
в мире
брикс
египет
иран
аргентина
саудовская аравия
турция
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.Автор заметил, что американские и европейские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС "под лозунгом противостояния Востока и Запада"."Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства", — написал журналист.В статье подчеркивается, что группа БРИКС настроена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Намерение же некоторых стран вступить в объединение, по мнению автора, продиктовано неудовлетворенностью системой глобального управления, в которой доминирует Запад.В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html
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в мире, брикс, египет, иран, аргентина, саудовская аравия, турция
21:13 16.07.2022 (обновлено: 22:54 16.07.2022)
 
В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС

Global Times: Запад, говоря о возможном расширении БРИКС, мыслит в духе холодной войны

© РИА НовостиФлаги стран — участников БРИКС
Флаги стран — участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Флаги стран — участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.
Автор заметил, что американские и европейские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС "под лозунгом противостояния Востока и Запада".
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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"Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства", — написал журналист.
В статье подчеркивается, что группа БРИКС настроена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Намерение же некоторых стран вступить в объединение, по мнению автора, продиктовано неудовлетворенностью системой глобального управления, в которой доминирует Запад.

"У членов БРИКС есть желание и возможности устранить слабые места в глобальном управлении. Для достижения поставленной цели объединение уже реализует некоторые инициативы, например основало Новый банк развития", — сообщило издание.

В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.
БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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