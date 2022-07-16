https://ria.ru/20220716/briks-1802980102.html

В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС

В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС - РИА Новости, 16.07.2022

В Китае указали на "узколобость" Запада после слов о БРИКС

Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T21:13

2022-07-16T21:13

2022-07-16T22:54

в мире

брикс

египет

иран

аргентина

саудовская аравия

турция

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Западные страны начали рассматривать группу БРИКС как соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств высказали намерение присоединиться к ней, тем самым демонстрируя ограниченность своего мышления времен холодной войны, пишет китайское издание Global Times.Автор заметил, что американские и европейские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС "под лозунгом противостояния Востока и Запада"."Нельзя быть настолько узколобым, чтобы рассматривать БРИКС в таком ключе. Как будто некоторым на Западе кажется, что если страны объединяются, то делается это с целью оказывать сопротивление кому-либо, — именно так всегда поступали западные государства", — написал журналист.В статье подчеркивается, что группа БРИКС настроена на равноправное взаимовыгодное сотрудничество, а не на блоковую конфронтацию. Намерение же некоторых стран вступить в объединение, по мнению автора, продиктовано неудовлетворенностью системой глобального управления, в которой доминирует Запад.В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к группе говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220715/obman-1802869612.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802942827.html

египет

иран

аргентина

саудовская аравия

турция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, брикс, египет, иран, аргентина, саудовская аравия, турция