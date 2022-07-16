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Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи - РИА Новости, 16.07.2022
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Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи - РИА Новости, 16.07.2022
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи
Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля... РИА Новости, 16.07.2022
2022-07-16T00:56
2022-07-16T09:26
в мире
джамаль хашукджи
саудовская аравия
сша
джидда
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Его выступление на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством страны транслировал телеканал CBS.Американский лидер также отметил, что обсудил с наследным принцем нарушение прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом, президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию возмутительной.
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в мире, джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, джидда, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
00:56 16.07.2022 (обновлено: 09:26 16.07.2022)
 
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за гибель журналиста Хашукджи

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Его выступление на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством страны транслировал телеканал CBS.
"Он (наследный принц. — Прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это", — высказался Байден.
Американский лидер также отметил, что обсудил с наследным принцем нарушение прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.
В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом, президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию возмутительной.
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В миреДжамаль ХашукджиСаудовская АравияСШАДжиддаДжо БайденМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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