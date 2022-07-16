00:56 16.07.2022 (обновлено: 09:26 16.07.2022)
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство Хашукджи
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за гибель журналиста Хашукджи
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году. Его выступление на пресс-конференции в Джидде после переговоров с руководством страны транслировал телеканал CBS.
"Он (наследный принц. — Прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это", — высказался Байден.
Американский лидер также отметил, что обсудил с наследным принцем нарушение прав человека, к которым, по его мнению, причастен Эр-Рияд.
В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом, президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию возмутительной.
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