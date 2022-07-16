https://ria.ru/20220716/atom-1802883466.html

Трасс рассказала, что нужно Британии для снижения зависимости от России

Трасс рассказала, что нужно Британии для снижения зависимости от России - РИА Новости, 16.07.2022

Трасс рассказала, что нужно Британии для снижения зависимости от России

Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа,... РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T00:31

2022-07-16T00:31

2022-07-16T00:31

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борис джонсон

великобритания

тереза мэй

лиз трасс

россия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа, заявила глава британского МИД Лиз Трасс."Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода… Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов", — заявила она во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра, отвечая на вопрос о росте цен на энергию.Трансляцию вел телеканал Channel 4.Трасс является одним из пяти кандидатов, прошедших в третий тур выборов премьер-министра. Кроме нее в сегодняшних дебатах приняли участие экс-глава минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220715/dnr-1802754046.html

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в мире, борис джонсон, великобритания, тереза мэй, лиз трасс, россия