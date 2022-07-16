17:54 16.07.2022 (обновлено: 17:55 16.07.2022)
Главы МИД Армении и Азербайджана заявили о готовности продолжить обсуждения
Главы МИД Армении и Азербайджана Мирзоян и Байрамов заявили о готовности продолжить диалог
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов заявили в субботу на встрече в Тбилиси о готовности продолжить обсуждения, сообщили в пресс-службе армянского МИД.
"В ходе встречи Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов коснулись широкого круга вопросов, касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны обсудили в этой связи ход выполнения ранее взятых на себя обязательств и обменялись мнениями о дальнейших возможных шагах… Была зафиксирована готовность сторон продолжить обсуждения", - отмечается в сообщении.
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По данным пресс-службы, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, "что на пути к достижению стабильного и длительного мира в регионе важно политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта и в этом контексте подчеркнул важность использования института и опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом".
"Министр иностранных дел РА отметил важность решения гуманитарных проблем, в том числе освобождения и возвращения армянских военнопленных, выяснения судеб пропавших без вести", - отмечается в сообщении.
Принимающей стороной на встрече был министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.