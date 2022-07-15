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Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты

Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты - РИА Новости, 15.07.2022

Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты

Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:27

2022-07-15T19:27

2022-07-15T19:37

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, компенсационные выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.

https://ria.ru/20220629/preparaty-1798885958.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса