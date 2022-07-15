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Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты - РИА Новости, 15.07.2022
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Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты
Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты - РИА Новости, 15.07.2022
Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты
Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:27
2022-07-15T19:37
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, компенсационные выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.
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общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
19:27 15.07.2022 (обновлено: 19:37 15.07.2022)
 
Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты

Правительство установило выплаты в 25 процентов от оклада медикам, борющимся с COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Кроме того, компенсационные выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.
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