19:27 15.07.2022 (обновлено: 19:37 15.07.2022)
Работающие с COVID-19 медики будут получать компенсационные выплаты
Правительство установило выплаты в 25 процентов от оклада медикам, борющимся с COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кабмин РФ распорядился установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении коронавируса, документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Кроме того, компенсационные выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.