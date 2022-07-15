ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета. Онлайн-заявки на вычет в интернет-банке оформили более 43 тысяч пользователей, уже почти 20 тысяч человек получили возврат, сообщает пресс-служба банка.
ВТБ запустил оформление имущественного вычета через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тысяч пользователей, что в полтора раза больше, чем в марте.
Средний срок с момента оформления онлайн-заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре для клиентов ВТБ составляет 35 дней, тогда как в офлайн-формате он может достигать 4 месяцев.
"Цифровое оформление налоговых вычетов – одна из самых популярных госуслуг, доступных в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет ипотечным заемщикам удобно и быстро подать заявку в ФНС и вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов. В среднем получение этой услуги через ВТБ занимает в три раза меньше времени, чем через налоговую службу. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей", — сказал начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.