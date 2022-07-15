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ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов - РИА Новости, 15.07.2022
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ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов - РИА Новости, 15.07.2022
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов
ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:47
2022-07-15T13:47
втб
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета. Онлайн-заявки на вычет в интернет-банке оформили более 43 тысяч пользователей, уже почти 20 тысяч человек получили возврат, сообщает пресс-служба банка.ВТБ запустил оформление имущественного вычета через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тысяч пользователей, что в полтора раза больше, чем в марте.Средний срок с момента оформления онлайн-заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре для клиентов ВТБ составляет 35 дней, тогда как в офлайн-формате он может достигать 4 месяцев."Цифровое оформление налоговых вычетов – одна из самых популярных госуслуг, доступных в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет ипотечным заемщикам удобно и быстро подать заявку в ФНС и вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов. В среднем получение этой услуги через ВТБ занимает в три раза меньше времени, чем через налоговую службу. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей", — сказал начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.
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втб, новости компаний - экономика, налоги
13:47 15.07.2022
 

ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВТБ зачислил миллиард рублей от государства на счета клиентов, которые воспользовались упрощенной процедурой получения имущественного налогового вычета. Онлайн-заявки на вычет в интернет-банке оформили более 43 тысяч пользователей, уже почти 20 тысяч человек получили возврат, сообщает пресс-служба банка.
ВТБ запустил оформление имущественного вычета через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тысяч пользователей, что в полтора раза больше, чем в марте.
Средний срок с момента оформления онлайн-заявки до получения выплаты по упрощенной процедуре для клиентов ВТБ составляет 35 дней, тогда как в офлайн-формате он может достигать 4 месяцев.
"Цифровое оформление налоговых вычетов – одна из самых популярных госуслуг, доступных в ВТБ Онлайн. Сервис позволяет ипотечным заемщикам удобно и быстро подать заявку в ФНС и вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов. В среднем получение этой услуги через ВТБ занимает в три раза меньше времени, чем через налоговую службу. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 млрд рублей", — сказал начальник управления "Государственные услуги" ВТБ Святослав Агеев.
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