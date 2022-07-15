https://ria.ru/20220715/vks-1802663755.html

Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022

Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:39

2022-07-15T12:39

2022-07-15T14:09

безопасность

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ", - говорится в документе.Уточняется, что уничтоженные объекты находились в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль в ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 18 пунктов управления, живую силу и военную технику в 211 районах, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html

https://ria.ru/20220715/artilleriya-1802660763.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)