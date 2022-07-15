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Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
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Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:39
2022-07-15T14:09
безопасность
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ", - говорится в документе.Уточняется, что уничтоженные объекты находились в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль в ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 18 пунктов управления, живую силу и военную технику в 211 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html
https://ria.ru/20220715/artilleriya-1802660763.html
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс)
12:39 15.07.2022 (обновлено: 14:09 15.07.2022)
 
Силы ВКС за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ

Силы ВКС уничтожили пять пунктов управления ВСУ в ДНР и в Днепропетровской области

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Воздушно-космические войска РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в пятницу.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ", - говорится в документе.
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Российские силы уничтожили два взвода украинских РСЗО в Донецкой Республике
Уточняется, что уничтоженные объекты находились в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе населенного пункта Соль в ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 18 пунктов управления, живую силу и военную технику в 211 районах, добавили в МО РФ.
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БезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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