https://ria.ru/20220715/vks-1802655684.html

ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева

ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева - РИА Новости, 15.07.2022

ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева

Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:19

2022-07-15T12:19

2022-07-15T14:06

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы рф

россия

украина

миг-29

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе. Кроме того, уничтожены 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, россия, украина, миг-29, су-25