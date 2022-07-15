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ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/vks-1802655684.html
ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева
ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева - РИА Новости, 15.07.2022
ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева
Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:19
2022-07-15T14:06
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы рф
россия
украина
миг-29
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России."Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе. Кроме того, уничтожены 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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ситуация в днр и лнр, в мире, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, россия, украина, миг-29, су-25
12:19 15.07.2022 (обновлено: 14:06 15.07.2022)
 
ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева

Минобороны: ВКС за сутки сбили два украинских МиГ-29 в районе Славянска и Дружковки

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе. Кроме того, уничтожены 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.
При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФРоссияУкраинаМиГ-29Су-25
 
 
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