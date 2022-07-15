12:19 15.07.2022 (обновлено: 14:06 15.07.2022)
ВКС и ПВО за сутки сбили четыре украинских самолета в ДНР и у Николаева
Минобороны: ВКС за сутки сбили два украинских МиГ-29 в районе Славянска и Дружковки
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили на Украине четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25, сообщило в пятницу Минобороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка Донецкой народной республики. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе. Кроме того, уничтожены 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники.
При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".