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Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию - РИА Новости, 15.07.2022
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Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию
Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию - РИА Новости, 15.07.2022
Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию
Мораторий на оформление иностранцам электронных виз для въезда в Россию официально отменен, сообщает Tourdom. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:37
2022-07-15T14:37
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мораторий на оформление иностранцам электронных виз для въезда в Россию официально отменен, сообщает Tourdom.Такой вывод эксперты делают из постановления правительства, опубликованного 15 июля на портале pravo.gov.ru.Документ прекращает действие распоряжения № 635-р от 16 марта 2020 года, которое в начале пандемии ограничивало въезд в Россию иностранцев и приостанавливало оформление виз. МИД РФ было поручено "временно приостановить оформление иностранным гражданам единых электронных виз". Эта мера называлась исключительной.Также правительство в соответствии с решением оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ввело ряд послаблений для въезда иностранных туристов в РФ. В частности, теперь им для посещения России не нужно предоставлять дополнительные основания (учеба, работа, лечение). При этом неважно, как гость попал в страну — по суше, морю или воздуху. Единственное требование — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов.Механизм действия электронной визы остается без изменений. Оформить документ имеют право граждане 52 стран. Въехать в Россию возможно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска, вне зависимости от субъекта РФ, а путешествовать — по всей стране.
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туризм, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, визы
14:37 15.07.2022
 
Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию

Иностранцы смогут получать электронную визу для посещения России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота морского пограничного пункта пропуска "Морской торговый порт Калининград" морского порта "Калининград"
Работа морского пограничного пункта пропуска Морской торговый порт Калининград морского порта Калининград - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мораторий на оформление иностранцам электронных виз для въезда в Россию официально отменен, сообщает Tourdom.
Такой вывод эксперты делают из постановления правительства, опубликованного 15 июля на портале pravo.gov.ru.
Документ прекращает действие распоряжения № 635-р от 16 марта 2020 года, которое в начале пандемии ограничивало въезд в Россию иностранцев и приостанавливало оформление виз. МИД РФ было поручено "временно приостановить оформление иностранным гражданам единых электронных виз". Эта мера называлась исключительной.
Также правительство в соответствии с решением оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ввело ряд послаблений для въезда иностранных туристов в РФ. В частности, теперь им для посещения России не нужно предоставлять дополнительные основания (учеба, работа, лечение). При этом неважно, как гость попал в страну — по суше, морю или воздуху. Единственное требование — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов.
Механизм действия электронной визы остается без изменений. Оформить документ имеют право граждане 52 стран. Въехать в Россию возможно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска, вне зависимости от субъекта РФ, а путешествовать — по всей стране.
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