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Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию

Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию - РИА Новости, 15.07.2022

Правительство отменило ковидные ограничения на визиты иностранцев в Россию

Мораторий на оформление иностранцам электронных виз для въезда в Россию официально отменен, сообщает Tourdom. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:37

2022-07-15T14:37

2022-07-15T14:37

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мораторий на оформление иностранцам электронных виз для въезда в Россию официально отменен, сообщает Tourdom.Такой вывод эксперты делают из постановления правительства, опубликованного 15 июля на портале pravo.gov.ru.Документ прекращает действие распоряжения № 635-р от 16 марта 2020 года, которое в начале пандемии ограничивало въезд в Россию иностранцев и приостанавливало оформление виз. МИД РФ было поручено "временно приостановить оформление иностранным гражданам единых электронных виз". Эта мера называлась исключительной.Также правительство в соответствии с решением оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ввело ряд послаблений для въезда иностранных туристов в РФ. В частности, теперь им для посещения России не нужно предоставлять дополнительные основания (учеба, работа, лечение). При этом неважно, как гость попал в страну — по суше, морю или воздуху. Единственное требование — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов.Механизм действия электронной визы остается без изменений. Оформить документ имеют право граждане 52 стран. Въехать в Россию возможно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска, вне зависимости от субъекта РФ, а путешествовать — по всей стране.

https://ria.ru/20220715/gretsiya-1802693138.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, визы