https://ria.ru/20220715/ukraina-1802855870.html

В Запорожье подписали указ о выселении на Украину за помощь радикалам

В Запорожье подписали указ о выселении на Украину за помощь радикалам - РИА Новости, 15.07.2022

В Запорожье подписали указ о выселении на Украину за помощь радикалам

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, оказывающих помощь террористам и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:58

2022-07-15T19:58

2022-07-15T22:24

в мире

специальная военная операция на украине

украина

россия

правый сектор

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении на Украину через пункты пропуска граждан, оказывающих помощь террористам и радикальным группировкам типа "Правого сектора"*. Об этом он сообщил РИА Новости."Теперь у нас, если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его сосед, родственник или знакомый занимается экстремистской деятельностью в интернете, но эту информацию не донес до правоохранителей, он приравнивается к тому, кто совершил это преступление", — пояснил Балицкий.По его словам, это также касается членов семьи и других людей, которые знали, участвовали, но не информировали о происходящем силовиков.Ранее в пятницу глава ВГА подписал указ о запрете дискредитации органов власти, включая российские, использования нацистской атрибутики и проведения несогласованных публичных мероприятий. В качестве меры наказания виновным также грозит выселение на территорию Украины.В середине марта российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль. Накануне администрация Запорожья заявила, что референдум по вхождению области в состав России может состояться в первой половине сентября. Власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220714/gazosnabzhenie-1802443391.html

https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Глава администрации Запорожской области об усилении мер антитеррористического характера Глава администрации Запорожской области сообщил РИА Новости, что подписал указ о выселении на Украину за помощь террористам и радикалов типа Правого сектора 2022-07-15T19:58 true PT2M37S

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в мире, украина, россия, правый сектор, запорожская область, запорожье