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Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя - РИА Новости, 15.07.2022
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Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя
Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя - РИА Новости, 15.07.2022
Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя
Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством, когда служил в военно-морских силах самообороны РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:43
2022-07-15T12:05
в мире
синдзо абэ
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством, когда служил в военно-морских силах самообороны в 2005 году, сообщило агентство Киодо со ссылкой на его дядю.По данным агентства, после того как в 1984 году покончил жизнь самоубийством его отец, мать вступила в религиозную организацию "Церковь объединения", пожертвовав туда 100 миллионов иен (по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости и от страховки после смерти мужа. В начале 2002 году мать объявила себя банкротом.Как заявил дядя убийцы Абэ, Ямагами считает, что эти пожертвования и последующее банкротство разрушили его семью и будущее – он не смог поступить в престижный университет. Он записался в военно-морские силы самообороны Японии и во время нахождения на службе в 2005 году совершил попытку самоубийства, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.Сам Ямагами признался полиции, что испытывает ненависть к организации уже 20 лет, накануне покушения на Абэ он обстрелял здание в городе Нара, имеющее отношение к этой религиозной организации. На стене здания обнаружены пулевые отверстия. Ямагами ранее рассказал, что считает Абэ связанным с "Церковью объединения", так как экс-премьер в прошлом году направил приветственное послание организации, дружественной этой церкви. Также убийца заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси – якобы способствовал появлению это религиозной организации в Японии.Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
https://ria.ru/20220713/abe-1802098304.html
https://ria.ru/20211113/sekta-1758831218.html
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в мире, синдзо абэ, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
11:43 15.07.2022 (обновлено: 12:05 15.07.2022)
 
Убийца Абэ ранее пытался покончить жизнь самоубийством, сообщил его дядя

Kyodo: убийца Абэ пытался покончить жизнь самоубийством, когда служил на флоте

© AFP 2022 / Jiji PressТэцуя Ямагами
Тэцуя Ямагами - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Jiji Press
Тэцуя Ямагами. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пытался покончить жизнь самоубийством, когда служил в военно-морских силах самообороны в 2005 году, сообщило агентство Киодо со ссылкой на его дядю.
По данным агентства, после того как в 1984 году покончил жизнь самоубийством его отец, мать вступила в религиозную организацию "Церковь объединения", пожертвовав туда 100 миллионов иен (по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости и от страховки после смерти мужа. В начале 2002 году мать объявила себя банкротом.
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Как заявил дядя убийцы Абэ, Ямагами считает, что эти пожертвования и последующее банкротство разрушили его семью и будущее – он не смог поступить в престижный университет. Он записался в военно-морские силы самообороны Японии и во время нахождения на службе в 2005 году совершил попытку самоубийства, чтобы страховые выплаты получили его брат и сестра.
Сам Ямагами признался полиции, что испытывает ненависть к организации уже 20 лет, накануне покушения на Абэ он обстрелял здание в городе Нара, имеющее отношение к этой религиозной организации. На стене здания обнаружены пулевые отверстия. Ямагами ранее рассказал, что считает Абэ связанным с "Церковью объединения", так как экс-премьер в прошлом году направил приветственное послание организации, дружественной этой церкви. Также убийца заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси – якобы способствовал появлению это религиозной организации в Японии.
Бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
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В миреСиндзо АбэЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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