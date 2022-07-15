https://ria.ru/20220715/svintsov-1802879009.html

Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке

Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке - РИА Новости, 15.07.2022

Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке

Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, почему необычно вел себя на пленарном заседании Госдумы, по его словам, он крутил глазами из-за потери концентрации... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T23:16

2022-07-15T23:16

2022-07-15T23:16

общество

владимир жириновский

лдпр

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, почему необычно вел себя на пленарном заседании Госдумы, по его словам, он крутил глазами из-за потери концентрации внимания, поэтому решил сделать зарядку для глаз.В ряде Telegram-каналов в пятницу распространили видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского."В течение дня на работе нельзя долго сидеть неподвижно. Накапливается усталость, теряется концентрация и внимание. Нужно обязательно делать небольшую зарядку. Когда нет возможности встать, то хотя бы гимнастику для глаз. Мы, кстати, уже предлагали ввести во всех учреждениях небольшой перерыв на разминку, нужно довести это до конца", - приводит слова Свинцова пресс-служба ЛДПР.

https://ria.ru/20220715/gosduma-1802811957.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир жириновский, лдпр