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Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке - РИА Новости, 15.07.2022
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Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке
Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке - РИА Новости, 15.07.2022
Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке
Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, почему необычно вел себя на пленарном заседании Госдумы, по его словам, он крутил глазами из-за потери концентрации... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T23:16
2022-07-15T23:16
общество
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, почему необычно вел себя на пленарном заседании Госдумы, по его словам, он крутил глазами из-за потери концентрации внимания, поэтому решил сделать зарядку для глаз.В ряде Telegram-каналов в пятницу распространили видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского."В течение дня на работе нельзя долго сидеть неподвижно. Накапливается усталость, теряется концентрация и внимание. Нужно обязательно делать небольшую зарядку. Когда нет возможности встать, то хотя бы гимнастику для глаз. Мы, кстати, уже предлагали ввести во всех учреждениях небольшой перерыв на разминку, нужно довести это до конца", - приводит слова Свинцова пресс-служба ЛДПР.
https://ria.ru/20220715/gosduma-1802811957.html
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общество, владимир жириновский, лдпр
23:16 15.07.2022
 
Депутат от ЛДРП Свинцов объяснил, почему "крутил глазами" на пленарке

Депутат ЛДПР Свинцов решил сделать гимнастику для глаз из-за потери концентрации внимания

© РИА Новости / Екатерина ПаньшинаДепутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов
Депутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Паньшина
Депутат думской фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, почему необычно вел себя на пленарном заседании Госдумы, по его словам, он крутил глазами из-за потери концентрации внимания, поэтому решил сделать зарядку для глаз.
В ряде Telegram-каналов в пятницу распространили видео, на котором депутат совершает круговые движения глазами, в некоторых постах это назвали гимнастикой для глаз, в некоторых сообщили, что в Свинцова "попытался войти дух Жириновского". Ранее Свинцову перешел мандат умершего основателя и первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"В течение дня на работе нельзя долго сидеть неподвижно. Накапливается усталость, теряется концентрация и внимание. Нужно обязательно делать небольшую зарядку. Когда нет возможности встать, то хотя бы гимнастику для глаз. Мы, кстати, уже предлагали ввести во всех учреждениях небольшой перерыв на разминку, нужно довести это до конца", - приводит слова Свинцова пресс-служба ЛДПР.
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